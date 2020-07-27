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27 липня 2020, понеділок, 11:20 12
Азія 2020-07-27T12:15:02+03:00
Українські Новини
Адміністрація Ісламабаду через COVID-19 закриває швидкісну дорогу, парки і туристичні об'єкти

Адміністрація Ісламабаду через COVID-19 закриває швидкісну дорогу, парки і туристичні об'єкти

Павло Твердохліб
Медицина, Пакистан, інфраструктура, Пандемія, Коронавірус, Ісламабад
У Пакистані через пандемії перекрили одну з основних автотрас. Фото: flickr.com
У Пакистані через пандемії перекрили одну з основних автотрас. Фото: flickr.com

Адміністрація Ісламабаду прийняла рішення закрити швидкісну автомагістраль Муррі, Національний парк Маргалла, а так само громадські парки, туристичні центри, місця для пікніків, гірські станції та готелі і т. п. у столиці з 27 липня до свят Ід-уль-Ажа. Причиною такого рішення є складна обстановка у зв'язку з пандемією COVID-19, повідомляє інформаційне агентстсво The Dispatch News Desk (DND).

Ід уль-ажа буде відзначатися по всій країні 1 серпня. Федеральний уряд оголосило три святкові дні з 31 липня по 2 серпня 2020 року.

У заяві в понеділок, 27 липня, заступник комісара Ісламабаду Мухаммед Хамза Шафкат закликав людей утриматися від виходу зі своїх будинків на певний час.

Раніше, минулої неділі, заступник комісара Ісламабаду заявив, що число людей, інфікованих коронавірусом у федеральній столиці скоротилося до 2,4 тис осіб. Хамза Шафкаат так само зазначив, що дотримання стандартних операційних процедур (СОП) проти COVID-19 зробило це можливим.

Заступник комісара Ісламабаду також повідомив, що 25 липня було проведено 1915 тестів для діагностики вірусу, які виявили у 20 осіб позитивний результат. Крім того, він повідомив, що в області ІКТ було проведено в цілому 178 421 тестів COVID-19.

Між тим, відповідно до повідомлення Національного командного та операційного центру (НКОК), на сьогоднішній день короновирусом в Ісламабаді інфіковано 14 884 людини, 164 - від нього померли, а 12 253 одужали.

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