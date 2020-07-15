Более 8,7 тыс пациентов с COVID-19 выздоровели за минувшие сутки в Пакистане

В то время, как за минувшие сутки в Украине были госпитализированы 224 больных коронавирусной инфекцией, в Пакистане за последние 24 часа излечились еще 8 739 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает информационное агентство The Dispatch News Desk (DND).

До настоящего времени в стране было восстановлено здоровье в общей сложности 170 656 человек, ранее диагностированных с коронавирусом. В основном выздоровление произошло в Пенджабе и Синде, где на сегодняшний день 63 977 и 63 829 человек выиграли битву с вирусом.

Между тем, с обнаружением 1 979 новых случаев коронавируса по всей стране 13 июля общее число случаев достигло 253 604. По состоянию на 14 июля в стране насчитывалось 77 628 активных случаев COVID-19.

В настоящее время 4 тыс пациентов госпитализированы в 733 больницах с учреждениями COVID по всей стране. Аналогичным образом, еще 50 пациентов с COVID-19 скончались за последние 24 часа, после чего число смертельных случаев возросло до 5 320.

До настоящего времени в Синде зарегистрировано 106 622 случая коронавируса и 1 826 случаев смерти; В Пенджабе 87 492 случая и 2 026 случаев смерти, а в Хайбер-Пахтунхва - 30 747 случаев и 1 106 случаев смерти.

Кроме того, в Исламабаде на данный момент обнаружено 14 202 случая заболевания COVID-19, и 155 из них привели к смерти.

В Белуджистане тестирование 11 192 человек дало положительный результат, а 126 умерли; в Гилгит-Балтистане 1694 человека заразились вирусом, а 36 умерли, в то время как в Азад-Кашмире к настоящему времени выявлено 1655 случаев заболевания и зарегистрировано 45 смертей.