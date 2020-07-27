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  • У Франції завершили формування уряду і призначили нового відповідального за Україну
27 липня 2020, понеділок, 10:59 6
Європа 2020-07-27T12:15:02+03:00
Українські Новини
У Франції завершили формування уряду і призначили нового відповідального за Україну

У Франції завершили формування уряду і призначили нового відповідального за Україну

Елизавета Кесельман
Еммануель Макрон, Франція, Уряд, Клеман Бон, Склад уряду
Держсекретарем МЗС Франції з питань Європи став Клеман Бон. Фото: francetvinfo.fr
Держсекретарем МЗС Франції з питань Європи став Клеман Бон. Фото: francetvinfo.fr

У Франції, де знову псосилили карантин, закінчили формування нового складу парламенту, і призначили нового відповідального за Україну. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France Info.

Як наголошується, 26 липня президент Еммануель Макрон призначив 12 нових держсекретарів.

Для України цікавий держсекретар МЗС Франції з питань Європи: на цьому посту замість Амелі де Моншален тепер працює 37-річний Клеман Бон.

Ця посада передбачає великий вплив на формування європейської політики президента, від переговорів з Brexit до реформи єврозони. Зокрема, держсекретар відповідальний і за політику щодо України.

Бон ніколи не займав державні посади, але вже працював у владі, будучи радником з бюджету колишнього прем'єр-міністра соціалістів Жана-Марка Еро, перш ніж приєднатися до команди Еммануеля Макрона в Міністерстві економіки.

Як повідомляли Українські Новини, в березні у Франції було оголошено військову операцію "Стійкість" для боротьби з коронавірусом. Макрон зазначив, що військові будуть виконувати "санітарні, логістичні і захисні функції".

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