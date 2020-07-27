Хороший період для боротьби за справедливість та втілення сміливих планів. Місячний гороскоп на сьогодні

В той час, як у понеділок, 27 липня, астрологи прогнозували для Близнюків, Стрільців і Риб перешкоди у справах, сьогодні о 13:11 розпочнеться сьомий місячний день і зростаючий Місяць у знаку Скорпіона. Енергія організму буде зростати, в цю місячну добу варто переходити до активних дій, необхідних для реалізації найсміливіших планів. В цей день астрологи радять боротися за справедливість. Детальніше про те, що варто робити в понеділок, 27 липня, розкажуть Українські Новини.

У шосту місячну добу варто вибирати одяг яскравих кольорів. А при виборі аксесуарів зверніть увагу на вироби їх срібла.

В цей день надлишок калорій може перетворитися в запас у вигляді жирових відкладень. Приправляйте в понеділок їжу перцем, гірчицею, часником та іншими гострими приправами, адже гостре сприяє переварюванню їжі. На десерт краще вибрати фрукти, соки і свіжий мед. Крім того, в цей день варто приділити увагу оздоровленню та зміцненню органів, які знаходяться в нижній частині живота. Годяться будь-які методи — фізичні вправи, зміцнюючий масаж та інше.

Також астрологие радять у цей день насичувати вітамінами і мінеральними речовинами шкіру.

Як повідомляли Українські Новини", у небі над Рубіжною зловили яскраву комету Neowise.