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  • Хороший період для боротьби за справедливість та втілення сміливих планів. Місячний гороскоп на сьогодні
27 липня 2020, понеділок, 10:30 7
Lifestyle 2020-07-27T11:15:02+03:00
Українські Новини
Хороший період для боротьби за справедливість та втілення сміливих планів. Місячний гороскоп на сьогодні

Хороший період для боротьби за справедливість та втілення сміливих планів. Місячний гороскоп на сьогодні

Елена Новикова
Гороскоп, Місячний календар, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні
Місячний гороскоп на 27 липня 2020 року. Фото: pixabay
Місячний гороскоп на 27 липня 2020 року. Фото: pixabay

В той час, як у понеділок, 27 липня, астрологи прогнозували для Близнюків, Стрільців і Риб перешкоди у справах, сьогодні о 13:11 розпочнеться сьомий місячний день і зростаючий Місяць у знаку Скорпіона. Енергія організму буде зростати, в цю місячну добу варто переходити до активних дій, необхідних для реалізації найсміливіших планів. В цей день астрологи радять боротися за справедливість. Детальніше про те, що варто робити в понеділок, 27 липня, розкажуть Українські Новини.

У шосту місячну добу варто вибирати одяг яскравих кольорів. А при виборі аксесуарів зверніть увагу на вироби їх срібла.

В цей день надлишок калорій може перетворитися в запас у вигляді жирових відкладень. Приправляйте в понеділок їжу перцем, гірчицею, часником та іншими гострими приправами, адже гостре сприяє переварюванню їжі. На десерт краще вибрати фрукти, соки і свіжий мед. Крім того, в цей день варто приділити увагу оздоровленню та зміцненню органів, які знаходяться в нижній частині живота. Годяться будь-які методи — фізичні вправи, зміцнюючий масаж та інше.

Також астрологие радять у цей день насичувати вітамінами і мінеральними речовинами шкіру.

Як повідомляли Українські Новини", у небі над Рубіжною зловили яскраву комету Neowise.

Також два метеорних потоки зіллються в потужний зорепад.

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