Хороший період для починань і оздоровчих процедур. Місячний гороскоп на сьогодні

У неділю о 11:44 розпочнеться шостий місячний день і висхідний Місяць у знаку Ваги, в той час, як сьогодні удача буде на стороні Баранів, Левів і Козерогів. У цей день астрологи радять приймати те, що відбувається таким, яким воно є. Не варто нарікати на життя, сумувати, журитися.

Детальніше про те, що можна і не можна робити в неділю, 26 липня, розкажуть Українські Новини.

Необхідно сконцентруватися на важливих справах. Для того, щоб не потонути в них, систематизуйте їх, розставивши за пріоритетністю.

У цей день настане хороший період для починань, старту проєктів. Хоча це день підвищеної емоційної сприйнятливості, коли байдужість людей, їх холодність важко буде сприйматися, порожня балаканина, наклеп і злі висловлювання - протипоказані.

Добре, якщо в одязі, аксесуарах, і макіяжі будуть присутні білі, золоті і зелені поєднання кольорів.

Астрологи запевняють, що чим менше ви будете їсти сьогодні, тим краще. Можна вибрати будь-яку з оздоровчих дієт. Важливо не голодувати і не переїдати.

В цю неділю гарні косметичні засоби на квітковій основі, спрямовані на очищення шкіри. Так можна зайнятися спортом на свіжому повітрі — основний дію дня для гарного самопочуття.

Як повідомляли Українські Новини, у небі над Рубіжним зловили яскраву комету Neowise.

Також в Україні на вихідних буде хмарно, а місцями пройдуть дощі з грозами.