У КМДА затвердили проєкт реконструкції зоопарку на 891,9 млн гривень

Київська міська державна адміністрація (КМДА) затвердила проєкт реконструкції об'єктів столичного зоопарку, де раніше знесли скульптури лева і зубра, (проспект Перемоги, 32, третя черга будівництва) на 891,9 млн гривень.

Про це йдеться в розпорядженні КМДА № 640 від 27 квітня, передають Українські Новини.

Згідно з техніко-економічними показниками затвердженого проєкту, загальна кошторисна вартість будівництва у цінах на 18 лютого 2020 року становить 891 875,449 тис. гривень, у тому числі вартість будівельних робіт – 509 230,6 тис. гривень, устаткування, меблів та інвентарю – 196 271,1 тис. гривень.

Серед реконструйованих споруд: будівлі північної вхідної групи з адміністративною будівлею, касами і тераріумом, павільйон спільних експозицій Нової Гвінеї, Мадагаскару, острова Комодо з відкритими вольєрами, наземний гараж площею 11 473,26 кв. м.

Тривалість будівництва складає 44 місяці.

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