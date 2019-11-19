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19 ноября 2019, вторник, 12:52 306
Шоу-бизнес 2019-11-19T13:08:07+02:00
Українські Новини
Alyona Alyona опубликовала фото в купальнике и порассуждала о женском рэпе

Alyona Alyona опубликовала фото в купальнике и порассуждала о женском рэпе

Рэп, Купальник, Рэперша Alyona Alyona, Alyona Alyona
Alyona Alyona в купальнике. Фото: alyona.alyona.official/Instagram
Alyona Alyona в купальнике. Фото: alyona.alyona.official/Instagram

Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая недавно выпустила новый клип, выложила свои фотографии в купальнике и порассуждала о женском рэпе и изобилии девушек, выступающих в этом жанре по всему миру.

Соответствующие снимки артистка опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

"Я часто слышала раньше, что рэп - это не женское дело. И для меня это каждый раз было странно. Потому что всегда находились треки девушек, которые гоняли на репите миллион раз. Особенно сейчас очень странно видеть проявление такого стереотипа. Мир нам дал много замечательных женщин МС - от Queen Latifah до Missy Elliot, от PRINCESS NOKIA до Little Simz. На самом деле, это нелегко - быть Машей среди медведей. А вы как считаете?", - поинтересовалась исполнительца.

Свои размышления рэперша сопроводила двумя фотографиями в закрытом купальнике.

Alyona Alyona в купальнике. Фото: alyona.alyona.official/Instagram

 
 
 
 
 
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РЕП НЕ ДЛЯ ДІВЧАТ? ⠀ Я часто чула ранiше, що реп — це не жiноча справа🤷🏻‍♀️ ⠀ I для мене то кожен раз було дивно. Тому шо завжди знаходилися треки дiвчат, якi ганяли на репiтi мiльйон разiв.Особливо зараз дуже дивно десь бачити прояв такого стереотипу😏 ⠀ Свiт нам дав багато чудових жiнок мс — вiд Queen Latifah до Missy Elliot, вiд PRINCESS NOKIA до Little Simz. ⠀ Насправдi то не легко бути Машою серед ведмедiв. А ви як рахуєте?🤪

Допис, поширений Альона (@alyona.alyona.official)

Как сообщали Українські Новини, рэп-звезда Alyona Alyona выпустила дебютный альбом "Пушка". Также рэп-исполнительница Alyona Alyona после скандала записала новое видео о "пустых обещаниях".

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