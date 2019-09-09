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09 вересня 2019, понеділок, 18:11 6
Шоу-бізнес 2019-09-09T20:30:03+03:00
Українські Новини
Слова-кулі та дулі: Alyona Alyona випустила соціальну пісню проти цькування в школі

Слова-кулі та дулі: Alyona Alyona випустила соціальну пісню проти цькування в школі

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona (справжнє ім'я — Олена Савраненко) опублікувала на своєму YouTube-каналі нову соціально значиму пісню "Буллінг" на захист підлітків, які страждають від цькування в школі і колективі.

"У нашому житті є моменти, які ніколи не забуваються і назавжди залишаються в пам'яті", - з таким коментарем на своїй офіційній сторінці в Instagram виконавиця аннонсировала вихід кліпу. Вона закликає не звертати уваги на хейтеров і не боятися показувати себе справжніми.

Alyona Alyona зізналася, що на цю пісню її надихнув флешмоб #освежиуверенность. На своїй сранице в Instagram співачка закликала людей ділитися своїми історіями і підтримувати один одного.

У кліпі співачка виступає в ролі захисниці і друга, яка надає підтримку дітям, які стали об'єктами глузувань. Вона також наочно продемонструвала приклади буллінга щодо тих, хто відрізняється від інших зовнішністю, сексуальною орієнтацією або поглядами на життя.

Режисером відео став київський кліпмейкер Delta Arthur, який вже не вперше працює з співачкою.

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Як повідомляли "Українські новини", в Україні винесли перший вирок за буллінг. Так само депутати запропонували ввести штраф за цькування педагогів.

Раніше реп-зірка Alyona Alyona випустила дебютний альбом "Гармата".

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