"Імперіал Тобакко" виплатила 460 мільйонів гривень штрафу АМКУ

Група компаній "Імперіал Тобакко", в яку входять "Імперіал Тобакко Юкрейн", після судового процесу з Антимонопольним комітетом України виплатила штрафи державі на загальну суму 460 мільйонів гривень. Про це зазначається в повідомленні прес-служби АМКУ.

Як зазначається, "Імперіал Тобакко" намагалася оскаржити рішення АМКУ в суді, однак 20 липня суд відхилив позов.

В Імперіал Тобакко пояснили, що АМКУ, не чекаючи рішення суду першої інстанції, подав до суду заяву про примусове стягнення штрафу та накладення арешту на рахунки компаній.

Директор з корпоративних та правових питань компанії Юлія Завалішина в коментарі LIGA.net., назвала рішення "тактичним", і заявила, що таким шляхом компанія позбавила АМКУ юридичних підстав блокувати рахунки компанії.

"Тому ми прийняли тактичне рішення сплатити штраф АМКУ і письмово повідомили комітет про незгоду з рішенням суду і має намір доводити свою правоту в суді, тим самим позбавивши АМКУ юридичних підстав блокувати рахунки компанії", - заявила вона в коментарі LIGA.net.

Вона зазначає, що станом на 24 липня повний текст рішення суду від 20 липня ще не оприлюднений, тому немає можливості подати апеляцію на оспорюване рішення - компанія не знає, якими доводами керувалася суддя при винесенні рішення.

"Імперіал Тобакко" планує оскаржити рішення суду першої інстанції і готує звернення в Міжнародний арбітраж, в якому відповідачем виступатиме держава Україна.

Як повідомляли Українські Новини, "Імперіал Тобакко" назвало рішення суду на користь АМКУ необґрунтованим, незаконним і політично мотивованим.