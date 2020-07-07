"Імперіал Тобакко" продовжує оскаржувати в суді штраф АМКУ та заявляє про тиск на суддів

Господарський суд Києва 9 липня 2020 року продовжить розгляд позову компаній "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" та "Імперіал Тобакко Юкрейн", в якому компанії оскаржують правомірність накладення штрафу Антимонопольним комітетом України (АМКУ) на них та інших операторів тютюнового ринку.

За останні кілька тижнів процес значно прискорився і перейшов в "турборежим". Засідання відбуваються з частотою не менше одного на тиждень і тривають по кілька годин. Одночасно з цим у ЗМІ з'являються публікації, які безпосередньо пов'язані зі справою і в яких виробники цигарок позиціонуються як корупціонери і недобросовісний бізнес. Створюється враження, що на суд чиниться тиск в інтересах АМКУ з боку журналістів і депутатів.

У зв'язку з цим в ході попереднього засідання, яке відбулося 1 липня 2020 року, компанії "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" та "Імперіал Тобакко Юкрейн" звернулися до суду із заявою, в якій навели публікації в ЗМІ та соціальних мережах, є очевидною спробою тиску на суддів, які ведуть процес у справі про визнання недійсним рішення АМКУ про накладення штрафу на ряд тютюнових компаній.

"При розгляді справи неодноразово зазначалося, що вона викликала великий суспільний резонанс, про що свідчать численні публікації в мережі Інтернет. Ми хочемо звернути увагу суду на те, що в зазначених статтях відсутні коментарі самих тютюнових компаній, а отже, інформація у статті висвітлена лише з боку АМКУ у вигідному йому світлі. При цьому до нас за коментарями жоден з авторів цих публікацій не звертався", - зазначила Юлія Завалішина, директор з корпоративних та правових питань "Імперіал Тобакко".

У своїй заяві компанія попросила суд врахувати зазначену інформацію, а також вжити вичерпних заходів суддівського реагування "з метою об'єктивного, неупередженого і справедливого розгляду справи".

Як відомо, 10 жовтня 2019 року АМКУ наклав на дистриб'ютора ТОВ "Тедіс Україна", а також 4 виробників тютюнових виробів та їх підрозділи з дистрибуції штраф на загальну суму 6,5 млрд гривень, з яких 292 млн гривень - на компанію "Імперіал Тобакко Юкрейн", що є торговим домом міжнародного виробника, і ще 167 млн гривень - на тютюнову фабрику міжнародного виробника "Імперіал Тобакко Продакшн Україна".

В свою чергу, компанія "Імперіал Тобакко" вважає застосовані санкції необґрунтованими. Зокрема, АМКУ, на думку юристів "Імперіал Тобакко", не врахував багато важливих фактів, в тому числі видані ним самим дозволу на концентрацію на ринку дистрибуції тютюнових виробів, особливості власного регулювання ринків оптової торгівлі тютюновими виробами і ринку їх дистрибуції. Також АМКУ повністю проігнорував надані компанією результати економічних експертиз і об'єктивні економічні обставини, які визначали динаміку на ринку тютюнових виробів, в тому числі державну політику у сфері оподаткування та обігу тютюнових виробів.

В ході подальших судових засідань представники "Імперіал Тобакко" продовжать виклад своїх аргументів про протиправність накладення штрафів АМКУ. Нагадаємо, що голова АМКУ Юрій Терентьєв, під час каденції якого було винесено спірне рішення про санкції для тютюнових компаній, знятий з посади рішенням Верховної Ради України від 03.07.2020 року.