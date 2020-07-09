У київській багатоповерхівці на Троєщині сталася пожежа, людей евакуювали

У Києві в четвер, 9 липня у 02:10, на лінію "101" надійшло повідомлення про те, що в 9-поверховому житловому будинку пожежа. НС сталася по вул. Закревського, 31, в Деснянському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

По прибуттю на місце виклику, рятувальники встановили, що загоряння сталося в одній з квартир на 7-му поверсі. Пожежники приступили до гасіння вогню та евакуації мешканців будинку. Під час гасіння пожежі вогнеборці з внутрішньої сходовій клітці евакуювали з будинку і вивели на безпечну відстань 15 осіб. Серед них також був і власник квартири, в якій виникло займання.

2:50 пожежники локалізували пожежу, а о 3:22 - ліквідували.

У результаті пожежі квартира вигоріла повністю, пошкоджено вхідні двері сусідньої квартири, задимлені стіни та стеля загального коридору.

До ліквідації пожежі було залучено 9 одиниць основної та спеціальної пожарноспасательной техніки та 36 представників особового складу.

Причину та обставини виникнення пожежі з'ясовуватимуть правоохоронні органи.

Як повідомляли Українські Новини, раніше через витік газу рятувальники евакуювали мешканців житлового будинку в Києві.

Також у Луганській області триває пожежа.