У закон про гральний бізнес внесли поправку і дозволили розміщувати казино і в 4-зіркових готелях

В остаточний текст законопроєкту про гральний бізнес, який легалізували 14 липня, внесли норму про можливість відкривати казино не тільки у 5-ти зіркових готелях, а і в 4-зіркових. Про це на своїй сторінки в Facebook заявив перший заступник голови фінансового комітету Ради Ярослав Железняк.

"У фінальному тексті з'явилася норма про можливість розташовувати казино в 4-зіркових готелях. Нагадаю, що в тексті, який виносили в зал, казино дозволено було тільки в 5-зіркових. І кажуть, це була особиста позиція президента", — сказано в повідомленні.

Як наголошується, правка №1804 була від "Слуги народу", її прийняли на підтвердження і 229 голосами "за" врахували.

"Відверто кажучи, не думаю, що це будо зроблено навмисно, але як є. Сподіваюся, це додаткова підстава для вето, і помилка буде виправлена", — пише Железняк.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Президент Володимир Зеленський підтвердив зв'язок рішення Кабміну заборонити гральний бізнес під виглядом державних лотерей з провалом голосування Ради за законопроєкт про легалізацію грального бізнесу.