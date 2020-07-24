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24 липня 2020, пʼятниця, 10:57 8
Економіка 2020-07-24T11:30:02+03:00
Українські Новини
У закон про гральний бізнес внесли поправку і дозволили розміщувати казино і в 4-зіркових готелях

У закон про гральний бізнес внесли поправку і дозволили розміщувати казино і в 4-зіркових готелях

Елизавета Кесельман
Закон, гральний бізнес, легалізація грального бізнесу, законопроєкт
У законопроект про гральний бізнес внести правку
У законопроект про гральний бізнес внести правку

В остаточний текст законопроєкту про гральний бізнес, який легалізували 14 липня, внесли норму про можливість відкривати казино не тільки у 5-ти зіркових готелях, а і в 4-зіркових. Про це на своїй сторінки в Facebook заявив перший заступник голови фінансового комітету Ради Ярослав Железняк.

"У фінальному тексті з'явилася норма про можливість розташовувати казино в 4-зіркових готелях. Нагадаю, що в тексті, який виносили в зал, казино дозволено було тільки в 5-зіркових. І кажуть, це була особиста позиція президента", сказано в повідомленні.

Як наголошується, правка №1804 була від "Слуги народу", її прийняли на підтвердження і 229 голосами "за" врахували.

"Відверто кажучи, не думаю, що це будо зроблено навмисно, але як є. Сподіваюся, це додаткова підстава для вето, і помилка буде виправлена", пише Железняк.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Президент Володимир Зеленський підтвердив зв'язок рішення Кабміну заборонити гральний бізнес під виглядом державних лотерей з провалом голосування Ради за законопроєкт про легалізацію грального бізнесу.

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