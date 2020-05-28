14-річні українці тепер зможуть одночасно оформити перший паспорт і номер платника податків

Міністерство цифровий трансформації представило послугу одночасного оформлення першого ID-паспорта та номера платника податків ID-14 для підлітків.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Мінціфри, передають Українські Новини.

"В Україні запрацювала комплексна послуга для підлітків ID-14. Послуга ID-14 передбачає одночасне оформлення першого паспорта і номера платника податків", - сказано в ньому.

Зазначається, що цього року понад 400 тис. дітей в Україні вперше оформляють паспорт.

Зазвичай, для того, щоб отримати ID-карту з номером платника податків, спочатку необхідно відвідати Центр обслуговування платників податків та подати заяву на призначення номера платника податків, а після його отримання - звернутися до відділу Державної міграційної служби щодо оформлення паспорта.

У повідомленні підкреслюється, що запуск послуги ID-14 зменшує бюрократичне навантаження на громадян, мінімізуючи кількість візитів до державних органів.

Тепер діти при досягненні 14 років можуть одночасно отримати паспорт і номер платника податків, витративши до 15 хвилин часу на заповнення заяви.

Послуга ID-14 є безкоштовною та її можна отримати в усіх відділах Міграційної служби, в мережі центрів "Паспортний сервіс" і в деяких Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП), що надають паспортні послуги.

Підкреслюється, що під час карантину послуга доступна за місцем звернення, а після його завершення - за місцем проживання.

Повідомляється, що за 20 днів дитина зможе отримати ID-карту з номером платника податків.

Для оформлення послуги необхідно мати з собою свідоцтво про народження, довідку про реєстрацію місця проживання (при наявності) та документи, що засвідчують особу одного з батьків.

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