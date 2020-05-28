14-річні українці тепер зможуть одночасно оформити перший паспорт і номер платника податків

Міністерство цифровий трансформації представило послугу одночасного оформлення першого ID-паспорта та номера платника податків ID-14 для підлітків. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Мінціфри, передають Українські Новини. "В Україні запрацювала комплексна послуга для підлітків ID-14. Послуга ID-14 передбачає одночасне оформлення першого паспорта і номера платника податків", - сказано в ньому. Зазначається, що цього року понад 400 тис. дітей в Україні вперше оформляють паспорт. Зазвичай, для того, щоб отримати ID-карту з номером платника податків, спочатку необхідно відвідати Центр обслуговування платників податків та подати заяву на призначення номера платника податків, а після його отримання - звернутися до відділу Державної міграційної служби щодо оформлення паспорта. У повідомленні підкреслюється, що запуск послуги ID-14 зменшує бюрократичне навантаження на громадян, мінімізуючи кількість візитів до державних органів. Тепер діти при досягненні 14 років можуть одночасно отримати паспорт і номер платника податків, витративши до 15 хвилин часу на заповнення заяви. Послуга ID-14 є безкоштовною та її можна отримати в усіх відділах Міграційної служби, в мережі центрів "Паспортний сервіс" і в деяких Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП), що надають паспортні послуги. Підкреслюється, що під час карантину послуга доступна за місцем звернення, а після його завершення - за місцем проживання. Повідомляється, що за 20 днів дитина зможе отримати ID-карту з номером платника податків. Для оформлення послуги необхідно мати з собою свідоцтво про народження, довідку про реєстрацію місця проживання (при наявності) та документи, що засвідчують особу одного з батьків. Раніше Українські Новини писали, які дані можна отримати в додатку "Дія" у травні. 17 квітня Кабінет Міністрів дозволив використовувати електронні паспорти для виїзду за кордон та ID-карти у програмі "Дія" з 1 червня в якості експерименту до 2022 року.