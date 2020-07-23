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23 липня 2020, четвер, 19:00 12
Життя 2020-07-23T20:00:03+03:00
Українські Новини
Найкращі привітання з Днем Ольги у віршах

Найкращі привітання з Днем Ольги у віршах

Анна Рудык
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Квіти. Фото: pixabay
Квіти. Фото: pixabay

У п'ятницю, 24 липня, День Ангела відзначають Ольги. За церковним календарем свято було встановлено у пам'ять святої рівноапостольної великої княгині Ольги. Українські Новини зібрали найкращі привітання у віршах для Ольги, щоб привітати їх з Днем Ангела.

Нехай життя, мов пісня,

Лине у любові,

Щасливі дні,

Нехай дарує доля,

Хай ангел-хоронитель дасть,

Наснагу й сильну волю,

З днем ангела вітаєм нині щиро, Оля!

***

В день ангела для тебе, Олю,

Хай щиро посміхнеться світ навколо,

І по безкрайньому життєвім полі,

Розстелить квітами стежину доля!

Нехай, що добре є в житті, ніколи не минає,

А все найкраще ще попереду чекає,

Усе, чого собі бажаєш, теж тобі бажаю,

І ще, і ще, і ще раз з Днем ангела вітаю!

***

Вдалих результатів хай доля дарує,

кожен твій день ясне сонце малює,

Ангел несе тобі милую долю,

а ми привітаєм тебе, мила Олю!

***

Ніжність небес нехай ангел дарує,

Пензлем чарівним хай в серці малює,

Світлі надії, мрії прекрасні,

Щире кохання, радість і щастя!

***

Здоров'я твоє щоб, як кремінь, було,

І щастя сімейне його берегло,

Щоб радість частіше була на порозі,

Бажаю чарівній привабливій Ользі!

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