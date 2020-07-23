Найкращі привітання з Днем Ольги у віршах

У п'ятницю, 24 липня, День Ангела відзначають Ольги. За церковним календарем свято було встановлено у пам'ять святої рівноапостольної великої княгині Ольги. Українські Новини зібрали найкращі привітання у віршах для Ольги, щоб привітати їх з Днем Ангела. Нехай життя, мов пісня, Лине у любові, Щасливі дні, Нехай дарує доля, Хай ангел-хоронитель дасть, Наснагу й сильну волю, З днем ангела вітаєм нині щиро, Оля! *** В день ангела для тебе, Олю, Хай щиро посміхнеться світ навколо, І по безкрайньому життєвім полі, Розстелить квітами стежину доля! Нехай, що добре є в житті, ніколи не минає, А все найкраще ще попереду чекає, Усе, чого собі бажаєш, теж тобі бажаю, І ще, і ще, і ще раз з Днем ангела вітаю! *** Вдалих результатів хай доля дарує, кожен твій день ясне сонце малює, Ангел несе тобі милую долю, а ми привітаєм тебе, мила Олю! *** Ніжність небес нехай ангел дарує, Пензлем чарівним хай в серці малює, Світлі надії, мрії прекрасні, Щире кохання, радість і щастя! *** Здоров'я твоє щоб, як кремінь, було, І щастя сімейне його берегло, Щоб радість частіше була на порозі, Бажаю чарівній привабливій Ользі! Раніше Українські Новини писали, скільки будуть відпочивати українці. Тим часом синоптики очікують катаклізмів в Україні через аномальну спеку.