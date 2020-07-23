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23 липня 2020, четвер, 14:56 12
Зовнішня політика 2020-07-23T16:15:03+03:00
Українські Новини
Канада дозволила ввезення собак з України старше ніж 8 місяців

Канада дозволила ввезення собак з України старше ніж 8 місяців

Елизавета Кесельман
Собаки, Канада, перевезення тварин
Щеня. Фото: pixabay
Щеня. Фото: pixabay

Влада Канади дозволили ввезення собак на свою територію, вік яких більше ніж 8 місяців після скандалу із забороною імпорту собак з України в Канаду після загибелі цуценят на борту літака МАУ. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Держпродспоживчслужби України.

"Подорожі зі своїми домашніми собаками з України в Канаду і надалі можна: кішки, особисті собаки і комерційні собаки старше ніж 8 місяців можуть продовжувати завозитися з України за умови дотримання вимог щодо імпорту та гуманної транспортування", – йдеться в повідомленні.

Як наголошується, обмеження стосується тільки ввезення з України в Канаду собак у віці до 8 місяців.

Як повідомляли Українські Новини, у червні авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) здійснювала рейс "Київ-Торонто", в ході якого, на борту літака загинуло 38 цуценят.

Під час розслідування поліція встановила, що цей рейс перевозив 92 пасажири і 3 тонни вантажів, включаючи тварин.

Авіакомпанія МАУ висловлювала свої співчуття у зв'язку із загибеллю тварин і працювала з місцевою владою для з'ясування ситуації та недопущення подібного надалі.

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