Канада дозволила ввезення собак з України старше ніж 8 місяців

Влада Канади дозволили ввезення собак на свою територію, вік яких більше ніж 8 місяців після скандалу із забороною імпорту собак з України в Канаду після загибелі цуценят на борту літака МАУ. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Держпродспоживчслужби України.

"Подорожі зі своїми домашніми собаками з України в Канаду і надалі можна: кішки, особисті собаки і комерційні собаки старше ніж 8 місяців можуть продовжувати завозитися з України за умови дотримання вимог щодо імпорту та гуманної транспортування", – йдеться в повідомленні.

Як наголошується, обмеження стосується тільки ввезення з України в Канаду собак у віці до 8 місяців.

Як повідомляли Українські Новини, у червні авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) здійснювала рейс "Київ-Торонто", в ході якого, на борту літака загинуло 38 цуценят.

Під час розслідування поліція встановила, що цей рейс перевозив 92 пасажири і 3 тонни вантажів, включаючи тварин.

Авіакомпанія МАУ висловлювала свої співчуття у зв'язку із загибеллю тварин і працювала з місцевою владою для з'ясування ситуації та недопущення подібного надалі.