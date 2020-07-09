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  • Канада заборонила імпорт цуценят з України після загибелі тварин на борту літака МАУ
09 липня 2020, четвер, 19:35 8
Світ 2020-07-09T20:45:02+03:00
Українські Новини
Канада заборонила імпорт цуценят з України після загибелі тварин на борту літака МАУ

Канада заборонила імпорт цуценят з України після загибелі тварин на борту літака МАУ

Елизавета Кесельман
МАУ, кримінальна відповідальність, Жорстоке поводження з тваринами
Щеня. Фото: pixabay
Щеня. Фото: pixabay

Після того, як на борту літака МАУ, який виконував рейс з Києва в Торонто, загинуло 38 тварин, влада Канади ввела заборону на імпорт цуценят з України. Про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду Канади.

"Канадське агентство з контролю якості харчових продуктів (CFIA) серйозно ставиться до захисту тварин. Після розслідування, проведеного CFIA, за значної партії цуценят з України, агентство вирішило скасувати дозвіл на імпорт цуценят для продажу у віці до восьми місяців з України", — наголосили в уряді.

Як наголошується, агентство припинило видавати нові дозволи, починаючи з 6 липня. Заборона буде діяти, поки CFIA не переконається, що українська сторона виконує всі умови імпорту і дотримується міжнародних стандартів для безпечного перевезення тварин.

Як повідомляли Українські Новини, після загибелі тварин поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального Кодексу.

Власне розслідування зробили і в МАУ, проте все ж заявили, що не знають причин загибелі цуценят на борту літака.

 

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