Канада заборонила імпорт цуценят з України після загибелі тварин на борту літака МАУ

"Канадське агентство з контролю якості харчових продуктів (CFIA) серйозно ставиться до захисту тварин. Після розслідування, проведеного CFIA, за значної партії цуценят з України, агентство вирішило скасувати дозвіл на імпорт цуценят для продажу у віці до восьми місяців з України", — наголосили в уряді.

Як наголошується, агентство припинило видавати нові дозволи, починаючи з 6 липня. Заборона буде діяти, поки CFIA не переконається, що українська сторона виконує всі умови імпорту і дотримується міжнародних стандартів для безпечного перевезення тварин.

Як повідомляли Українські Новини, після загибелі тварин поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального Кодексу.

Власне розслідування зробили і в МАУ, проте все ж заявили, що не знають причин загибелі цуценят на борту літака.