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23 липня 2020, четвер, 14:05 9
Медицина 2020-07-23T15:00:03+03:00
Українські Новини
Голова Держтуризму Олеськів заразилася коронавірусом

Голова Держтуризму Олеськів заразилася коронавірусом

Елена Новикова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, Зараження коронавірусом, коронавірус у чиновників, Мар'яна Олеськів
Мар'яна Олеськів. Фото: Facebook/Mariana Oleskiv
Мар'яна Олеськів. Фото: Facebook/Mariana Oleskiv

Голова Державного агентства з питань розвитку туризму Мар'яна Олеськів захворіла на коронавірус, випадків зараження яким в Україні вже 61 851. Команда держагентства переведена на карантин.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства культури та інформаційної політики, передають Українські Новини.

"Мар'яна Олеськів, голова Державного агентства розвитку туризму України, отримала позитивні результати тесту на ПЛР", - йдеться в ньому.

Наголошується, що співробітники агентства і всі, хто був у контакті з Олеськів, проходять тестування на коронавірус.

Команда держагентства переведена на карантинний режим.

Олеськів почуває себе добре.

Як повідомляли Українські Новини, перша леді України, дружина президента Володимира Зеленського, Олена Зеленська отримала позитивні результати тесту на коронавірус.

Наразі вона вже одужала й виписалася з лікарні, однак потребує продовження лікування від зумовленої COVID-19 двосторонньої пневмонії.

Раніше на коронавірус захворів співробітник апарату Ради національної безпеки і оборони, через що РНБО перейшла в онлайн-режим.

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