Білорусь заборонила імпорт свинини з 8 областей України через випадки африканської чуми

З середи, 22 липня, Білорусь, президент якої вважає, що українці заздрять їх "безпечній та спокійній країні", ввела тимчасову заборону на імпорт живих свиней, сперми кнурів, свинини і продуктів її переробки з 8 областей України. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Департаменту ветеринарного і продовольчого нагляду Мінсільгосппроду, передає Аgravery.

Зазначається, що за інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин на території Вінницької, Волинської, Запорізької, Херсонської, Рівненської, Сумської, Тернопільської та Чернігівської областей України зареєстровані випадки захворювання сприйнятливих видів тварин африканською чумою свиней.

"У зв'язку з цим з 22 липня вводяться тимчасові обмеження на ввезення на територію Білорусі з цих областей України живих свиней, сперми кнурів, свинини і продуктів її переробки, шкіряної, рогокопитної і кишкової сировини, щетини, м'яса від диких кабанів, мисливських трофеїв, отриманих від сприйнятливих видів тварин", - говориться в рішенні.

Також зазначається, що обмеження введені на корми та кормові добавки для тварин рослинного і тваринного походження, у тому числі з птиці і риби.

"Дія всіх раніше виданих дозволів на ввезення даної продукції призупинено", - підкреслили в департаменті.

Як повідомляли Українські Новини, раніше через пташиний грип 7 країн відмовилися від закупівлі української курятини.