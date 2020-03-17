Професійний український футбол поставили "на паузу": призупинені всі турніри

"Виконавчий комітет Української асоціації футболу прийняв рішення щодо призупинення всіх змагань на території країни". Таке рішення оприлюднено на офіційному порталі УАФ.

Як зазначено в повідомленні, на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2020 № 215, виконком УАФ прийняв рішення зобов'язати відповідних організаторів змагань у період з 18 березня 2020 року до прийняття іншого рішення з даного питання з урахуванням рішень відповідних органів державної влади та рекомендацій УЄФА — призупинити проведення всіх змагань УПЛ, Кубку України, U-21 та U-19 УПЛ, ПФЛ, вищої ліги чемпіонату України серед жіночих команд та Екстра-ліги, Кубку України з футзалу, ДЮФЛ, футзальних дитячо-юнацьких змагань та змагань серед дівочих команд у всіх вікових категоріях, усіх змагань з футболу та футзалу обласного, районного та міського рівня.

Як інформували Українські Новини, у вівторок, 17 березня, на конференції УЄФА було прийнято рішення перенести Чемпіонат Європи з футболу з літа 2020 року у зв'язку з пандемією коронавірусу. Згідно з даними, турнір запропонували перенести на 2021 рік і провести його з 11 червня по 11 липня для того, щоб дозволити завершити розіграш національних чемпіонатів.