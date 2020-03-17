підписатися на розсилку
26.9 27.9
29.1 30.9
˟
  • Новини
  • Спорт
  • Професійний український футбол поставили "на паузу": призупинені всі турніри
17 березня 2020, вівторок, 19:11 3
Спорт 2020-03-17T19:15:01+02:00
Українські Новини
Професійний український футбол поставили "на паузу": призупинені всі турніри

Професійний український футбол поставили "на паузу": призупинені всі турніри

Павло Твердохліб
Спорт, Футбол, Карантин, ФФУ, УЄФА, УАФ, Пандемія, Коронавірус, Чемпіонат України з футболу
Футбол., Фото: pixabay
Футбол., Фото: pixabay

"Виконавчий комітет Української асоціації футболу прийняв рішення щодо призупинення всіх змагань на території країни". Таке рішення оприлюднено на офіційному порталі УАФ.

Як зазначено в повідомленні, на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 зі змінами, внесеними постановою  Кабінету Міністрів України від 16.03.2020 № 215, виконком УАФ прийняв рішення зобов'язати відповідних організаторів змагань у період з 18 березня 2020 року до прийняття іншого рішення з даного питання з урахуванням рішень відповідних органів державної влади та рекомендацій УЄФА — призупинити проведення всіх змагань УПЛ, Кубку України, U-21 та U-19 УПЛ, ПФЛ, вищої ліги чемпіонату України серед жіночих команд та Екстра-ліги, Кубку України з футзалу, ДЮФЛ, футзальних дитячо-юнацьких змагань та змагань серед дівочих команд у всіх вікових категоріях, усіх змагань з футболу та футзалу обласного, районного та міського рівня.

Як інформували Українські Новини, у вівторок, 17 березня, на конференції УЄФА було прийнято рішення перенести Чемпіонат Європи з футболу з літа 2020 року у зв'язку з пандемією коронавірусу. Згідно з даними, турнір запропонували перенести на 2021 рік і провести його з 11 червня по 11 липня для того, щоб дозволити завершити розіграш національних чемпіонатів.

Більше новин про: Спорт Футбол Карантин ФФУ УЄФА УАФ Пандемія Коронавірус Чемпіонат України з футболу

Коронавірус перемагає футбол: матчі збірної Україн...
Євро-2020 офіційно перенесли на нову дату через ко...
У "Слузі народу" вважають, що корупція Павелка пов...
Перед Євро-2020 збірна України з футболу проведе с...
Київська підземка не працюватиме з 23 години через карантин
Зеленський призначив генпрокурором Венедіктову
Новини
У Києві пенсіонерам не будуть скасовувати безкоштовний проїзд у громадському транспорті через карантин 19:54
"Платформа Бойка" назвала "метання" Зеленського загрозою нацбезпеці в умовах епідемії 19:52
"Дарниця" і Zagoriy Foundation передають апарати вентиляції легень Київській лікарні швидкої допомоги 19:50
З 18 березня у Києві обмежать рух на трьох вулицях через ремонтні роботи 19:31
Професійний український футбол поставили "на паузу": призупинені всі турніри 19:11
більше новин
Тернопіль з вівторка закриє всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек 10:52
У ВООЗ назвали препарат для самолікування при симптомах коронавірусу 18:29
Через пандемію коронавірусу в США почали масово скуповувати вогнепальну зброю 10:48
Exitpoll ППІ: У виборчому окрузі 179 із семикратним відривом перемагає Юлія Світлична 20:51
Коронавірус. Фото: freepik
Від коронавірусу загинули понад 6,5 тис. осіб. Дані на 16 березня 08:40 Карта
більше новин
Тернопіль з вівторка закриє всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек 10:52
Мерія Києва закриває торгові центри, спортклуби та ресторани - працюватимуть лише аптеки та продуктові 12:18
Українці мають самостійно повертатися з Єгипту, - Держприкордонслужба 13:45
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус забрав життя вже 7 тис. осіб. Дані на 17 березня 09:00
Рада скасувала пленарні засідання через карантин 09:40
більше новин
Українські аеропорти сьогодні прийняли 22 міжнародні рейси з українцями, планується - ще 25
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok