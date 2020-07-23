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23 липня 2020, четвер, 08:31 8
Суспільство 2020-07-23T09:15:01+03:00
Українські Новини
Свастика та руни з'явилася на новобудові в центрі Полтави

Свастика та руни з'явилася на новобудові в центрі Полтави

Анна Рудык
Полтава, Свастика, Руни
Будинок в Полтаві зі свастикою. Фото: інтернет-видання Полтавщина
Будинок в Полтаві зі свастикою. Фото: інтернет-видання Полтавщина

У центрі Полтави свастикою та рунам прикрасили новий будинок, який знаходиться на вул. Соборності. Про це повідомляє місцеве інтернет-видання "Полтавщина".

Так, повідомляється, що, якщо раніше свастики в Полтаві малювали тільки на стінах (принаймні після 1943 року), то зараз вони стали декором нового будинку на вул. Соборності, 5.

Свастика на будинку в Полтаві. Фото: інтернет-видання ПолтавщинаСвастика на будинку в Полтаві. Фото: інтернет-видання Полтавщина

Наголошується, що будівля зі свастикою на задніх стінах і рунами на фасаді викликає у місцевих жителів великий інтерес, полтавчани підходять до неї, щоб сфотографувати.

Будинок в Полтаві зі свастикою і рунами. Фото: інтернет-видання ПолтавщинаБудинок у Полтаві зі свастикою і рунами. Фото: інтернет-видання Полтавщина

У 2014 році замовником будівництва "кафе-пекарні" на 254,5 кв. м. виступило ТОВ "Фірма АТОЛ". Під час громадських протестів проти цього будівництва на його захист приїхав Геннадій Сікалов, щоб "підтримати однокласника". Хоча у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб засновником ТОВ "Фірма "АТОЛ" зазначено Світлану Манжос, яка є дружиною Геннадія Сікалова.

Сам Геннадій Сікалов заявив, що знаки є демонстрацією повернення давніх традиційних знаків на вулиці українських міст, зокрема Полтави, яка не одне десятиліття була віддана на відкуп окупантам з Москви та інших інородцям.

Однак, як повідомляє видання, станом на 22 липня свастика і руни зникли з будівлі. Власник будівлі Геннадій Сікалов, коли побачив фотографію, на якій свастика вже відсутня, перепитав, чи не є це "фотошопом"? Також він повідомив, що свастику не демонтував.

"Солярні символи — це шлях до повернення традицій древніх аріїв. Ці символи є в Ведах, вони знаходяться на зображеннях Ганеша і Будди", — сказав він.

Також він пояснив значення рун: "це старослов'янські руни "Опора", "Перун" (символізують чоловіче і жіноче начало), а також руни "Сила" і "Світ".

Свастика зникла з будинку в ПолтавіСвастика зникла з будинку в Полтаві

Як повідомляли Українські Новини, в Німеччині закрили атракціон, який схожий на свастику.

Раніше на Миколаївщині осквернили пам'ятник жертвам Голокосту.

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