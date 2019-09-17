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  • На ​​Миколаївщині розшукують вандалів, які осквернили пам'ятник жертвам Голокосту, - Ложкін
17 вересня 2019, вівторок, 10:07 368
Політика 2019-09-17T11:00:03+03:00
Українські Новини
На ​​Миколаївщині розшукують вандалів, які осквернили пам'ятник жертвам Голокосту, - Ложкін

На ​​Миколаївщині розшукують вандалів, які осквернили пам'ятник жертвам Голокосту, - Ложкін

У Миколаївській області вандали в неділю осквернили пам'ятник жертвам Голокосту, розмалювавши його свастиками і погрозами на адресу євреїв. Поліція відкрила дві кримінальні справи, але хулігани все ще не знайдені. Про це у своєму акаунті в Facebook повідомив президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін.

Поліція звернулася до громадян, які володіють корисною для слідства інформацією, що допоможе в розкритті злочину, з проханням повідомляти в Доманівське відділення Вознесенського відділу поліції.

"Єврейська громада України приєднується до цього прохання. Осквернення єврейських могил і пам'ятників - одне з найбільш обурливих, але, на жаль, найпоширеніших проявів антисемітизму", - підкреслив Ложкін.

Він також зазначив, що єврейська громада вдячна поліції за оперативне реагування та впевнена, що вандали будуть знайдені і покарані відповідно до закону.

Раніше Борис Ложкін повідомив, що упродовж восьми місяців 2019 року слідчі Нацполіціі України відкрили 11 кримінальних справ щодо правопорушень, пов'язаних з антисемітизмом. За його словами, Єврейська конфедерація планує продовжити роботу над українським законодавством в частині боротьби з проявами антисемітизму.

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