У Німеччині закрили атракціон, який схожий на свастику

Парк розваг "Татцманія" в німецькому місті Леффінген прийняв рішення закрити один зі своїх атракціонів після критики відвідувачів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Badische Zeitung.

"На думку багатьох відвідувачів, конструкції встановленого нещодавно атракціону "Політ орла" при обертанні нагадували свастику", - йдеться в повідомленні.

Відео з атракціоном, що підтверджують подібність, почали поширюватися в інтернеті майже відразу після початку роботи атракціону. Адміністрація парку дізналася про подібність зі свастикою від відвідувачів.

За словами керівника парку Патріка Хасслера, це було неприпустимо, тому зараз атракціон закритий.

Як повідомляли "Українські Новини", у київському клубі "Бінго" пройшов рок-концерт, на який прийшли у тому числі і люди неонацистських поглядів і з атрибутикою Третього рейху. Багато з них були у футболках зі свастикою і в нацистських тату.



Пізніше поліція почала розслідувати появу в нічному клубі Києва відвідувачів з нацистськими татуюваннями і прапорами зі свастикою.



Тим часом Марина Порошенко роздає бюджетні гроші на свастику.