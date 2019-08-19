Парк розваг "Татцманія" в німецькому місті Леффінген прийняв рішення закрити один зі своїх атракціонів після критики відвідувачів.\r\nПро це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Badische Zeitung.\r\n"На думку багатьох відвідувачів, конструкції встановленого нещодавно атракціону "Політ орла" при обертанні нагадували свастику", - йдеться в повідомленні.\r\nВідео з атракціоном, що підтверджують подібність, почали поширюватися в інтернеті майже відразу після початку роботи атракціону. Адміністрація парку дізналася про подібність зі свастикою від відвідувачів.\r\nЗа словами керівника парку Патріка Хасслера, це було неприпустимо, тому зараз атракціон закритий.\r\nIngenieurskunst from r\/de\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у київському клубі "Бінго" пройшов рок-концерт, на який прийшли у тому числі і люди неонацистських поглядів і з атрибутикою Третього рейху. Багато з них були у футболках зі свастикою і в нацистських тату.Пізніше поліція почала розслідувати появу в нічному клубі Києва відвідувачів з нацистськими татуюваннями і прапорами зі свастикою.Тим часом Марина Порошенко роздає бюджетні гроші на свастику.