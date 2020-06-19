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19 червня 2020, пʼятниця, 18:00 5
Силові структури 2020-06-19T18:45:02+03:00
Українські Новини
Одному з екс-беркутівців заочно повідомили про підозру у розстрілах на Майдані

Одному з екс-беркутівців заочно повідомили про підозру у розстрілах на Майдані

Кира Молчанова
Генпрокуратура, Беркут, розстріли на майдані, ДБР, Екс-беркутівці, Офіс Генпрокурора
Державне бюро розслідувань (ДБР). Фото: strana.ua
Державне бюро розслідувань (ДБР). Фото: strana.ua

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) заочно повідомили колишньому співробітникові спецпідрозділу "Беркут" про підозру у скоєнні умисних вбивств активістів протестних акцій на Майдані Незалежності 2013-2014 років.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

"Під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчими Управління з розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань повідомлено про підозру колишньому співробітнику полку міліції особливого призначення "Беркут", підпорядкованого Головному управлінню МВС України в м. Києві, який брав участь у подіях 20 лютого 2014 на вул. Інститутській р. в Києві", — сказано в ньому.

Наголошується, що екс-правоохоронець підозрюється в перевищенні влади і службових повноважень під виконання явно злочинного наказу керівництва; в участі у скоєнні умисних вбивств і закінчених замахів на вбивство двох і більше осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб, вчинених за попередньою змовою групою осіб; в заволодінні вогнепальною зброєю, яке використовувалося при скоєнні злочинів, за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою уникнення відповідальності; в терористичному акті у незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій із застосуванням фізичного насильства (ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365; ч. 4 ст. 41, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 262, ч. 3 ст. 258, ч. 4 ст. 41, ст. 340 Кримінального кодексу).

У зв'язку з приховуванням підозрюваного від органів попереднього розслідування і суду, невстановленням місця знаходження, повідомлення про підозру було здійснене способом, передбаченим Кримінальним процесуальним кодексом для вручення повідомлень, у разі неможливості безпосереднього вручення в день складання.

Наразі організовується розшук підозрюваного.

Причетність екс-беркутівця було встановлено і достатньо обґрунтовано підозра завдяки експертам-балістам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. M. С. Бокаріуса.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР повідомили 2 колишнім співробітникам спецпідрозділу "Беркут" про підозру у перешкоджанні проведенню мітингів на Майдані Незалежності в 2013-2014 роках.

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