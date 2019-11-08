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08 листопада 2019, пʼятниця, 16:52 9
Зовнішня політика 2019-11-08T16:53:58+02:00
Українські Новини
Україна відновила безвізову угоду з Монголією

Україна відновила безвізову угоду з Монголією

Вадим Пристайко , Україна, Безвізовий режим, Монголія
Монголія. Фото: pixabay
Монголія. Фото: pixabay

Україна відновила угоду з Монголією про безвізові поїздки громадян.

Про це міністр закордонних справ Вадим Пристайко написав у мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Сьогодні у Варшаві наші дипломати з монгольськими колегами оновили стару безвізову угоду. Скасовуємо радянські норми і спрощуємо правила - матимемо повноцінний "безвіз" 90 днів протягом 180 (днів) без будь-яких додаткових форм і вимог", - написав Пристайко.

Раніше між Україною та Монголією діяла угода від 1979 року, яка була підписана СРСР і Монгольською Народною Республікою, а потім підтверджена українським урядом.

Як повідомляли Українські Новини, 26 вересня Україна домовилися про безвізовий режим з Еквадором, 24 вересня - з Колумбією.

Всього Україна має домовленості про безвізовий режим з 88 країнами.

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