Україна відновила безвізову угоду з Монголією

Україна відновила угоду з Монголією про безвізові поїздки громадян.

Про це міністр закордонних справ Вадим Пристайко написав у мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Сьогодні у Варшаві наші дипломати з монгольськими колегами оновили стару безвізову угоду. Скасовуємо радянські норми і спрощуємо правила - матимемо повноцінний "безвіз" 90 днів протягом 180 (днів) без будь-яких додаткових форм і вимог", - написав Пристайко.

Раніше між Україною та Монголією діяла угода від 1979 року, яка була підписана СРСР і Монгольською Народною Республікою, а потім підтверджена українським урядом.

Сьогодні у Варшаві наші дипломати з монгольськими колегами оновили застарілу 🇺🇦-🇲🇳 безвізову угоду. Скасовуємо радянські норми та спрощуємо правила - матимемо повноцінний "безвіз" 90 днів протягом 180 без будь-яких додаткових форм та вимог. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) November 8, 2019

Як повідомляли Українські Новини, 26 вересня Україна домовилися про безвізовий режим з Еквадором, 24 вересня - з Колумбією.

Всього Україна має домовленості про безвізовий режим з 88 країнами.