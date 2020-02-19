Україна планує домовитися про безвізовий режим із Гренадою

Україна має намір домовитися про безвізовий режим з Гренадою (острівна держава на південному-сході Карибського моря, займає острів Гренада та південну частину островів Гренадіни в групі Малих Антильських островів).

Про це написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук в своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Уряд затвердив Угоду між урядами України та Гренади про скасування віз", - написав він.

Гончарук також зазначив, що громадяни обох країн зможуть подорожувати без віз строком на 90 днів протягом 180 днів.

Уповноваженою для підписання відповідної Угоди Кабмін призначив посла України у Великобританії Наталію Галибаренко.

Як повідомляли Українські Новини, з початку 2020 року працюють нові правила безвізу для українців. Для в'їзду на територію ЄС потрібно буде отримувати дозвіл. Для цього необхідно заздалегідь заповнити заяву, вартість якої становить 7 євро.

Також Україна ввела безвізовий режим для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії до 30 січня 2021 року.