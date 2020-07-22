Чорногорія заборонила в'їзд українцям, які подорожують на автомобілі

Чорногорія, яка знову заявила про спалахи епідемії коронавірусу, з 22 липня дозволить в'їзд громадянам з України та Білорусі тільки з допомогою авіаційного транспорту. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на уряд Чорногорії.

Як повідомляється, в Чорногорію без обмежень можуть в'їжджати жителі країн "зеленого списку", жителі країн "жовтого списку" або ті, хто перебував у них протягом останніх 15 днів, можуть потрапити в Чорногорію при наявності негативного ПЛР-тесту, яому не більш ніж 720 годин.

"В'їзд до Чорногорії здійснюється повітряним транспортом для жителів України і Білорусі з контролем пасажирів при посадці й висадці та виконанням інших умов, запропонованих Міністерством сталого розвитку та туризму", — сказано в повідомленні.

При цьому наголошується, що українці можуть в'їжджати в Чорногорію автомобілем, якщо останні 15 днів вони перебували в країнах "зеленого" або "жовтого" списків.

За версією Балканського браузера, для українських туристів, які прямують в Чорногорії передбачені нові правила.

Туроператор зобов'язаний забезпечити вимірювання температури тіла пасажира хоча б один раз перед посадкою в аеропорт. Пасажиру, який має підвищену температуру тіла, заборонено сідати в літак і вирушати в Чорногорію.

Після прибуття пасажирів у Чорногорію і відразу після перетину прикордонного переходу туроператор зобов'язаний передати кожному пасажиру інформаційну довідку, яка містить опис заходів і рекомендацій Інституту громадського здоров'я Чорногорії, та повідомити пасажиру, що він зобов'язаний дотримуватися зазначених заходів.

У випадках, коли туристичний пакет включає екскурсії, туроператор зобов'язаний вести детальний облік місць, які відвідують туристи.

Усі туристи під час перебування в Чорногорії зобов'язані дотримуватися всі заходів і рекомендації інституту громадського здоров'я.

Як повідомляли Українські Новини, для українців за тиждень відкрилися кордони ще 13 країн.