У Супрун розповіли, що їсти під час застуди і зараження кишковою інфекцію

З часом погляди на те, чим лікувати грип та застуду переглядаються. Уляна Супрун розповідає, що іноді корисно їсти під час хвороби, але часом все ж вистачає тільки пиття.

Під час інфекційного захворювання з температурою, нежиттю, головним болем і слабкістю в тілі їсти може не хотітися взагалі. Однак, дослідження мишей, інфікованих вірусом грипу, показали, що миші, які не хотіли їсти і не їли, гірше видужували і навіть помирали. А ті, яких штучно годували, всі одужували.

При захворюванні на грип, варто включити в раціон:

овочевий суп або курячий бульйон. У них багато нутрієнтів, а приготувати досить просто, навіть якщо ви хворієте і повинні готувати, і можна просто пити з чашки, сидячи в ліжку.

рис або тост. Прості вуглеводи, від яких, не болить живіт, а смак не дратує. Це важливо, адже під час хвороби часто нудить, і від запаху яєчні з шинкою може стати погано.

імбир. Головним доведеним властивість імбиру є боротьба з нудотою. Імбир можна заливати окропом і робити з нього напій або додавати в чай. Можна також їсти мариновані "пелюстки".

продукти з вітаміном С.

все зелене, тобто зелень, брокколі, листова капуста, горошок. Ці нутрієнти містять провітамін А і багато магнію, фолата і знову ж вітаміну С.

не треба меду. Є дані, що кето-дієта (раціон, в якому взагалі немає вуглеводів) може бути допоміжною у випадку грипу. Кетони сприяють розмноженню гамма дельта Т клітин, необхідних у подоланні вірусу. Ця порада суперечить пораді є тости або рис, звичайно, та проводили ці дослідження тільки на мишах, а не на людях.

молочні продукти, в разі грипу та інших вірусних інфекцій не радять. По-перше, вони можуть збільшити утворення слизу. Іноді це добре, іноді це шкодить. По-друге, під час хвороби може розвинутися тимчасова лактазна непереносимість, тобто молоко може викликати здуття, метеоризм або діарею.

Що їсти, якщо підхопив кишкову інфекцію

Коли діарея, їсти не хочеться, але, як не дивно, треба. У разі гастроентериту — запалення кишечника внаслідок бактеріальної, вірусної або паразитарної інфекції, слід намагатися їсти.

Серед продуктів, які можна їсти при діареї, такі:

Рис

Печені яблука без шкірки (схоже на дитяче харчування)

Банани

Тости (сухарі)

Пити можна овочевий бульйон (нормально посолений) і негазовані напої.

Їжі, багатої на клітковину, під час діареї краще уникати. Але після того, як діарея пройде, слід поступово збільшувати споживання клітковини — саме вона потрібна кишкової мікробіоті для відновлення свого балансу.

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