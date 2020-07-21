Левів чекає хороший день, а Водоліям потрібно звернути увагу на здоров'я, — гороскоп від Глоби на середу

В той час, як за гороскопом на липень у другій половині місяця Овнам, Дівам, Терезам і Скорпіонам має дуже пощастити, в середу, 22 липня, астролог оприлюдив гороскоп, в якому радить Стрільцям обміркувати зміни в житті, а Водоліям та Ракам звернути більш детально увагу на своє здоров'я. Астрологічним прогнозом поділився Павло Глоба.

Овен

Овнам варто знайти час на фізичну активність. Це не тільки поліпшить їх фізичну форму, але і допоможе відволіктися від стресів.

Телець

Одиноким Тільцям в середу варто вийти у світ, щоб трохи розвіятися і набратися натхнення. Не нехтуйте запрошеннями друзів, а то й самі спробуйте когось витягнути на чашечку кави.

Близнюки

Залиште стрес в минулому. Якщо це буде складно, спробуйте проаналізувати, що турбує і які ще емоції викликає. Глибинне розуміння допоможе легше сприймати проблеми, які турбують Близнюків.

Рак

Ракам бажано трепетно прислухатися до свого організму в цей день. Не варто налягати на їжу, яка може погіршити ваш стан. Тим більше, що надмірне споживання може стати причиною втоми.

Лев

Левів чекає спкойный день. Варто знайти час на справи, які приносять особливе задоволення і заспокоєння. Не шкодуйте грошей на власні потреби, навіть якщо вони здаються не такими першочерговими.

Діва

Дівам в середу варто з обережністю ставитися до покупок. Краще двічі подумати, щоб не купити непотрібного. У розмовах з рідними не забувайте про подяки. Це допоможе налагодити теплі контакти.

Терези

Зірки радять Терезам відкинути всі заздрості на другий план. Пам'ятайте, що дійсно будете цінувати тільки ті досягнення, які зробили з власного бажання, а не наперекір комусь.

Скорпіон

Скорпіонам варто обходити великі торгово-розважальні центри і віддати перевагу паркам. Велике скупчення людей може призвести до неприємних відчуттів.

Стрілець

Дуже вдалий час для Стрільців, щоб починати обдумувати зміни в житті і братися за їх реалізацію. Згадайте, як ви уявляєте кращу версію себе і починайте рухатися в задуманому напрямі.

Козеріг

Козерогів у цей день поглинуть домашні справи. Ймовірно, що від виру подій колись треба буде перепочити. Втім витрачені сили повернуться до представників цього знака сторицею вже в найближчому майбутньому.

Водолій

Водоліям варто бути обережними зі здоров'ям. Особливо пильними слід бути тим, у кого є хронічні захворювання. В першу чергу бережіться від стресу, який може стати головною причиною поганого самопочуття.

Риби

У середу Рибам як ніколи варто пам'ятати, що будь-які гарні часи — це результат наполегливої праці в минулому. Тому приступайте до справ і йдіть до своєї мети.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок, 21 липня, зірки на стороні Овнів, Левів і Водоліїв.

Також в останній місяць літа українців чекає додатковий вихідний з нагоди Дня Незалежності, який припадає на 24 серпня.