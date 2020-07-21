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21 липня 2020, вівторок, 18:50 7
Верховна Рада і партії 2020-07-21T22:05:16+03:00
Українські Новини
Депутат Волошин назвав головного нападника – охоронець мітингів Порошенка

Депутат Волошин назвав головного нападника – охоронець мітингів Порошенка

Ирина Николенко
Зеленка, Олег Волошин, ОПЗЖ
Олег Волошин. Фото: Андрій Якобчук
Олег Волошин. Фото: Андрій Якобчук

Депутат Верховної Ради Олег Волошин (фракція "Опозиційна платформа – За життя") назвав головного нападника, який облив його сьогодні зеленкою. Про це він написав на своїй сторінці в соіціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Волошин докладно розповів про інцидент під парламентом. З його слів, зі спини на нього налетіла група осіб і вдарила трохи нижче лівого ока рукою із затиснутою в ній кулькою із зеленкою в обличчя. Сліди від удару залишилися, а також медики виявили опік рогівки. Зараз зір у депутата майже відновився.

На депутата напали в той момент, коли він пред'являв поліцейським на вході за огорожу біля Ради посвідчення.

обто напали при виконанні. Справа за статтею 346, якщо не помиляюся, де йдеться про насильство проти посадової особи. Разом зі мною зеленкою облили і Євген Шевченко, який ішов поряд зі мною. Смішно, але ми обговорювали якраз законопроєкт про "локалізації", і те, як його противники здають Заходу наш суверенітет і право захищати свою промисловість", – написав він.

Також він повідомив, що нападники були в чорному, і у нього не було часу розбиратися, побіг хтось із поліцейських за ними. Олег Волошин хотів затримати того, як йому здалося, вдарив його по обличчю. З його слів, це була самооборона, а також йому погрожували фізичною розправою.

"Коли ти один проти натовпу, ти або показуєш готовність постояти за себе, або тебе забивають. Смішно, як тепер боягузливо ці терористи намагаються з охоронця мітингів Порошенка зробити жертву", – повідомив він.

Депутат Волошин також назвав ім'я головного організатора групи нападників. З його слів, це Олександр Погребинський, член партії Порошенка.

Скріншот: Facebook/ Oleg VoloshinСкріншот: Facebook/ Oleg Voloshin

Раніше Українські Новини повідомляли, правоохоронці затримали нападників на народних депутатів одразу ж після інциденту з зеленкою.

Також раніше нардеп Олег Волошин відреагував на інцидент з боку ЛГБТ-активістів після того, як на пам'ятнику "Батьківщина-мати" з'явився веселковий прапор. Він назвав цей крок "проявом циннизма" і оскверненням пам'яті загиблих у Другій світовій війні.

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