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21 липня 2020, вівторок, 14:11 5
Президент 2020-07-21T14:45:02+03:00
Українські Новини
Більш ніж половина українців не довіряють Зеленському, – опитування

Більш ніж половина українців не довіряють Зеленському, – опитування

Елизавета Кесельман
Володимир Зеленський, Довіра до влади, Соціальний моніторінг, Опитування, Соціологічні дослідження, соціальне опитування, Соцдослідження, Рівень довіри
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

52% респондентів, опитаних центром "Соціальний моніторинг" в липні, не довіряють Президенту Володимиру Зеленському. Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Довіряють Президенту 40,5% опитаних. Кабінету Міністрів не довіряють 74,1% респондентів, що довіряють — 19,6%.

Верховній Раді не довіряють 76% опитаних, довіряють — 18,7%.

Прокуратурі не довіряють 72,7% опитаних українців, довіряють — 15,6%.

Також 64,1% респондентів не довіряють Національній поліції, довіряють їй 27,8%.

При цьому найбільше українці довіряють Збройним силам — 64,7% (не довіряють — 27,5%).

Опитування проводилося з 8 по 15 липня серед 3 тис. повнолітніх респондентів на підконтрольній території Україні методом face-to-face.

Статистична похибка вибірки не перевищує 1,9%.

Як повідомляли Українські Новини, у червні рейтинг Володимира Зеленського впав на 10%, а у Бойка зріс у 2 рази.

За данимиопитування у Володимира Зеленського впав рейтинг, при цьому у Порошенка і Бойка зріс.

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