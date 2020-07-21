Під Харковом зламався поїзд Hyundai Київ — Харків. Рейс затримали на 2 години

Сьогодні вночі на станції Люботин (Харківська область) вийшов з ладу рухомий склад поїзда Hyundai №726 сполученням Київ — Харків. Про це сказано в повідомленні пресслужби Укрзалізниці в Telegram.

Так, повідомляється, що поломка сталася на станції Люботин.

Пасажири рейсу були доставлені на станцію призначення з допомогою допоміжного локомотива з затримкою 2 години.

Фахівці Укрзалізниці і Hyundai Rotem з'ясовують причини зупинки поїзда.

Як повідомляли Українські Новини, вчора в Дніпропетровській області через сходження з рейок приватного рухомого складу перекривали рух поїздів, проте наразі його відновили. Аварія на перегоні Воскобійня — Верхньодніпровськ, яка призвела до затримки залізничного руху, сталася близько двох годин ночі. Вантажний потяг № 3531, який рухався по перегону, зупинився на 135 км спрацювання автогальм. Під час огляду рухомого складу локомотивна бригада виявила сходження з рейок трьох вагонів та висипання вантажу (котунів) з однією з них.

Раніше в Кривому Розі вантажний потяг зіткнувся з локомотивом, вагони зійшли з рейок.