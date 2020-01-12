У Кривому Розі вантажний потяг зіткнувся з локомотивом, вагони зійшли з рейок

17 вагонів вантажного поїзда з окатишами зійшли з рейок через зіткнення з локомотивом у Кривому Розі (Дніпропетровська область) 11 січня.

Про це Українським Новинам повідомив представник управління Національної поліції у Кривому Розі.

Аварія сталася в Саксаганському районі біля шахти "Артем-1" (гірничо-металургійний комбінат "Арселор Міттал Кривий Ріг").

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Розпочато розслідування за ч. 1 ст. 276 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту).

Як повідомляли Українські Новини, поїзд Київ-Ворохта зійшов з рейок через зіткнення з вантажівкою.

Також трамвай двічі зійшов з рейок, змінили рух транспорту.