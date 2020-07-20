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20 июля 2020, понедельник, 12:22 1529
Происшествия 2020-07-20T12:24:38+03:00
Українські Новини
В Днепропетровской области частные вагоны сошли с рельс. Задерживаются 6 поездов

В Днепропетровской области частные вагоны сошли с рельс. Задерживаются 6 поездов

Анна Рудык
Укрзализныця, сход с рельсов, Остановка поезда, Поезд
Укрзализниця. Фото: Facebook/Євген Кравцов
Укрзализниця. Фото: Facebook/Євген Кравцов

В Днепропетровской области из-за схождения с рельс частного подвижного состава перекрывали движение поездов, однако на данный момент оно частично возобновлено - по одной колее. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци”.

Так, сообщается, что авария на перегоне Воскобойня - Верхнеднепровск, которая привела к задержке железнодорожного движения, произошла около двух часов ночи. Грузовой поезд № 3531, который двигался по перегону, остановился на 135 км срабатывания автотормозов. Во время осмотра подвижного состава локомотивная бригада обнаружила сход с рельсов трех вагонов и высыпание груза (катанки) с одной из них. В это время встречный грузовой поезд № 1726 применил экстренное торможение на 138 км перегона из-за наезда на рассыпанный груз. При этом произошел сход с рельсов локомотива ВЛ8 первой колесной парой. 

Оперативно был освобожден парную путь перегона и восстановлено движение поездов, прежде всего пассажирских.

"Чтобы ускорить перевозки пассажиров к станциям следования, региональный филиал подготовил обходной маршрут через ст. Верховцево, Кривой Рог и Запорожье для ряда пассажирских поездов, в частности, № 12 Киев - Новоалексеевка, № 92 Одесса - Константиновка, № 116/136 Киев - Покровск, Бердянск, № 38 Киев - Запорожье-1, № 88 Ковель - Новоалексеевка и № 86 Львов - Новоалексеевка. Был также организован подвоз пассажиров составами из классных вагонов ст. Верховцево и Запорожье-1 ст. Днепр-Главный и Каменское-Пассажирское и обратно. Сейчас опаздывают пассажирские поезда №80 Киев - Днепр, №115 Бердянск, Покровск - Киев, №54 Одесса - Днепр, №4 Запорожье - Ужгород, №83 Мариуполь - Киев, №733 Покровск - Киев”, - говорится в сообщении.

Вагон, из которого произошло высыпания груза, не является собственностью АО «Укрзализныця». Причину железнодорожной аварии расследует специальная комиссия в составе специалистов общества и регионального филиала. Перегон Воскобойня - Верхнеднепровск будет открыт для движения поездов в обоих направлениях в ближайшее время.

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