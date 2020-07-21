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21 липня 2020, вівторок, 10:28 11
Європа 2020-07-21T12:15:02+03:00
Українські Новини
Швейцарія відкриється для закоханих, яких розлучив коронавірус

Швейцарія відкриється для закоханих, яких розлучив коронавірус

Елизавета Кесельман
швейцарія, Коронавірус, Коронавірус в Швейцарії, Відкриття кордонів
Пара.Фото: pixabay
Пара.Фото: pixabay

У Швейцарії, яка відкрила кордони з 15 червня лише для деяких країн, влада вирішила піти на поступки закоханим неодруженим парам з третіх країн, яких розлучив коронавірус, і відкриє в'їзд, аби вони могли побачитися зі своєю другою половинкою. Про це повідомляє The Local.

У зв'язку з тим, що жителям багатьох країн за межами ЄС і Шенгенської зони не дозволено в'їзд до Швейцарії, пари, де один партнер живе в Швейцарії, a інший — за кордоном, були розлучені з початку пандемії Covid-19 і понад три місяці не могли зустрітися.

Масштабна кампанія в соціальних мережах "LoveIsNotTourism" почалася в Данії, Норвегії та Австрії, з прохань, щоб держави зробили виняток і зняли обмеження щодо неодружених пар, які очікують возз'єднання.

Уряди цих трьох країн погодилися впустити іноземних партнерів. Тепер Швейцарія готова наслідувати цьому прикладу.

"У нас є багато розуміння для людей в цій ситуації. Ми скоригуємо наші умови в'їзду якомога швидше", — заявила Барбара Бюші, заступник директора Державного секретаріату з міграції (SEM).

Тим не менш, будуть встановлені суворі критерії стосовно права іноземців на возз'єднання зі своїми партнерами в Швейцарії.

"Ми перебуваємо в контакті з митницею та Міністерством закордонних справ, щоб встановити критерії для в'їзду", — сказала Бюші.

Права на в'їзд не матимуть люди, які спілкувалися на сайтах онлайн-знайомств, але ще не зустрічалися особисто. Також не будуть впускати тих, хто спробує іммігрувати в Швейцарії під виглядом возз'єднання.

Швейцарія прийме рішення про заходи контролю, які повинні бути введені до кінця липня, і забезпечить застосування цих правил до початку серпня.

Як повідомляли Українські Новини, президент Швейцарії прибула в Україну.

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