підписатися на розсилку
24.05 24.4
26 27
˟
22 січня 2020, середа, 17:27 11
Президент 2020-01-22T18:05:13+02:00
Українські Новини
Зеленський в Давосі зустрівся з главою МВФ Кристаліною Георгієвою

Зеленський в Давосі зустрівся з главою МВФ Кристаліною Георгієвою

Ольга Фандорина
Кристаліна Георгієва, Володимир Зеленський, Давоський форум

Президент Володимир Зеленський обговорив з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліною Георгієвою виконання умов, необхідних для затвердження нової програми співпраці.

Про це Георгієва повідомила після зустрічі з Зеленським на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія), передають Українські Новини.

"У нас було дуже захоплене, конструктивне обговорення досягнутого прогресу в судовій реформі та необхідності завершити дії, які досі чекають виконання, щоб ми могли винести програму МВФ на раду наших директорів", - сказала вона.

На початку грудня 2019 року Україна і МВФ домовилися про нову програму на суму близько 5,5 млрд доларів по механізму розширеного фінансування.

Як повідомляли Українські Новини, у 2020 році Кабінет Міністрів, Національний банк, підприємства і банки повинні виплатити 17,059 млрд доларів за зовнішніми боргами.

Національний банк констатує, що підвищення ліміту для фізосіб з переказу коштів за кордон не матиме впливу на валютний ринок.

Більше новин про: Кристаліна Георгієва Володимир Зеленський Давоський форум

Смілянський зізнався, що отримав в грудні зарплату понад 1 млн гривень
Коломойський виграв суд про погашення боргу перед НБУ
Новини
"Київметробуд" має працювати на киян, а не мафію!" - генеральний директор Костянтин Салій 18:50
Гривня на міжбанку різко обвалилася 18:40
Ігор Смілянський . Скріншот відео Pavlovsky News
Смілянський зізнався, що отримав в грудні зарплату понад 1 млн гривень 18:26
Європейська федерація журналістів поділяє невдоволення НСЖУ з приводу законопроекту про дезінформацію 18:15
НАБУ підозрює екс-уповноваженого у справах ЄСПЛ Бабіна в розтраті майна 18:09
більше новин
НБУ знову обвалив гривню: офіційний курс на 21 січня 06:00
Смертельний вірус з Китаю здатний передаватися від людини до людини 23:55
Опубліковано повний список учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі 06:25
Обсяг і розмір субсидій у минулому році зменшився 05:37
Військовослужбовець застрелився в будівлі ЦВК у Києві 20:04
більше новин
ДБР відмовилося розслідувати фальсифікацію доказів причетності Дугар до вбивства Шеремета 11:26
Сім'я Зеленських. Фото: karavan.ua
Зеленський засвітився в магазині іграшок: купив подарунок на 7-річчя сина за 9000 гривень 08:42
Арсеній Яценюк. Скріншот відео Accidents news
Знаменитій фразі Яценюка "Куля в лоб" сьогодні виповнюється шість років 05:45
Арешт активів "Газпрому" в Європі знято на прохання "Нафтогазу" 10:00
В МВС не знають, хто така Тетяна Чорновол, яка хвалиться подарованим їй "Калашниковим" від міністра Авакова 11:11 Документ
більше новин
Україна має намір випустити єврооблігації на €1 млрд
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok