Зеленський в Давосі зустрівся з главою МВФ Кристаліною Георгієвою

Президент Володимир Зеленський обговорив з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліною Георгієвою виконання умов, необхідних для затвердження нової програми співпраці.

Про це Георгієва повідомила після зустрічі з Зеленським на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія), передають Українські Новини.

"У нас було дуже захоплене, конструктивне обговорення досягнутого прогресу в судовій реформі та необхідності завершити дії, які досі чекають виконання, щоб ми могли винести програму МВФ на раду наших директорів", - сказала вона.

На початку грудня 2019 року Україна і МВФ домовилися про нову програму на суму близько 5,5 млрд доларів по механізму розширеного фінансування.

Як повідомляли Українські Новини, у 2020 році Кабінет Міністрів, Національний банк, підприємства і банки повинні виплатити 17,059 млрд доларів за зовнішніми боргами.

Національний банк констатує, що підвищення ліміту для фізосіб з переказу коштів за кордон не матиме впливу на валютний ринок.