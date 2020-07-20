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20 липня 2020, понеділок, 15:38 5 Документ
ЗМІ 2020-07-20T16:30:02+03:00
Українські Новини
Кіровоградські журналісти просять депутата Потураєва врахувати зауваження НСЖУ до законопроєкту "Про медіа"

Кіровоградські журналісти просять депутата Потураєва врахувати зауваження НСЖУ до законопроєкту "Про медіа"

Елизавета Кесельман
НСЖУ, ЗМІ, Сергій Томіленко, Микита Потураєв, Закон про медіа
Микита Потураєв. Скріншот:
Микита Потураєв. Скріншот: "Країна"/YouTube

В той час, як автори законопроєкту "Про медіа" двічі збрехали про його підтримку, на Кіровоградщині редактори обласних та місцевих газет протестують проти законопроекту "Про ЗМІ" і закликають партію "Слуга народу" сконцентруватися на заходах з підтримки українських медіа, а не на державне регулювання ЗМІ. Про це на своїй сторінці Facebook написав голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Як наголошується, звернення направлено авторитетними журналістами на адресу одного з ініціаторів законопроєкту про ЗМІ - голову Кіровоградської обласної організації партії "Слуга народу", Микити Потураєва, а копію звернення журналісти направили також до Вищої ради партії "Слуга народу".

Скріншоти документа: facebook/ Sergiy TomilenkoСкріншоти документа: facebook/ Sergiy Tomilenko

"Законопроєктом передбачається перехід всіх регуляторних функцій Національній раді з питань телебачення і радіомовлення. Вона призначається виключно Верховною Радою і президентом України, тому повністю залежна від влади. Вважаємо повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення щодо регулювання та контролю за розповсюдження інформації, причому не тільки за телерадіомовників, але і з будь-якої інформаційної діяльності надмірними", - йдеться у зверненні.

Редактори і журналісти кропивницьких ЗМІ зазначають, що, перш за все розраховують на реалізацію заходів щодо дієвої допомоги місцевим ЗМІ, а не посилення державного регулювання ЗМІ.

Зокрема, журналісти і керівники ЗМІ Кіровоградщини звертаються до голови Комітету ВР з гуманітарної та інформаційної політики Микити Потураєва з проханням доопрацювати проект закону "Про ЗМІ", підготовлений до повторного першого читання (2693-д від 02.07.2020) з урахуванням пропозицій Національної спілки журналістів України.

НСЖУ закликає не поширювати регулювання Нацради з питань телебачення і радіомовлення на друковані та онлайн-ЗМІ.

Відкрите звернення підписали голова Кіровоградської обласної організації НСЖУ Петро Мельник, а також керівники найбільших обласних газет. На сьогодні збір підписів триває.

Як повідомляли Українські Новини, голова Верховної Ради Дмитро Разумков впевнений, що критикований журналістами закон про медіа не буде прийнятий за прискореною процедурою

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