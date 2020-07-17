Автори законопроекту "Про медіа" двічі збрехали про його підтримку, - ЗМІ

В той час, як в європейських інституціях продовжують відстежувати ситуацію з можливим ухваленням в Парламенті закону України "Про медіа", який деякі експерти визначають як драконівський, ініціатори даного документа продовжують наполягати на голосуванні за нього в Парламенті.

Як зазначають репортери порталу strana.ua, до кінця поточної сесії Верховна Рада навряд чи встигне ухвалити законопроект "Про медіа". Однак "слуга народу" і одна з авторів законопроекту Євгенія Кравчук не виключила, що його приймуть за основу до вересня - "якщо влітку будуть позачергові (засідання), - Ред".

Нагадаємо, в законопроекті "Про медіа", який пропонується до прийняття, прописане експрес-блокування ЗМІ, посилення санкцій проти журналістів та медіа, а також практично необмежені повноваження Національної ради з телерадіомовлення, яка отримує право блокувати онлайн-ЗМІ.

Профільний комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики вже рекомендував Парламенту прийняти документ за основу в першому читанні, незважаючи на те, що проти нього виступили багато представників журналістського і експертного співтовариства.

У відповідь на це депутати "Слуги народу" швидко знайшли "інших експертів та представників медіа", які висловили свою підтримку законопроекту. Втім, репортери стверджують, що автори закону збрехали громадськості мінімум двічі.

Днями Євгенія Кравчук написала пост на Фейсбуці, де подякувала цілій низці медійних організацій, а також європейському співтовариству за підтримку. І висловила подяку цілому ряду структур. Але, як зазначають репортери, більшість даних підписантів сильно залежать від Нацради з ТБ. Ряд інших - пов'язані з грантовими організаціями.

Автори закону про медіа намагаються штучно створити видимість його підтримки серед журналістів. В цьому і полягає перша брехня, яку поширюють нардепи.

В цілому, депутати стверджують, що в Європі підтримують і схвалюють їх дітище - законопроект "Про медіа". Однак, за словами репортерів, і це - брехня.

Дійсно, частина посольств західних країн закликали Україну прийняти документ у першому читанні найближчим часом. Але більшість європейських експертів у сфері медіа і міжнародні організації розкритикували документ саме в тій частині, де йдеться про спрощення блокування онлайн-медіа через суд, про штрафи і про регулювання контенту.

Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір також розкритикував законопроект "Про Медіа" і заявив, що його потрібно змінити для того, щоб він більше відповідав міжнародним законодавствам.