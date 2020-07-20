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  • У Дніпропетровській області приватні вагони зійшли з рейок. Затримуються 6 поїздів
20 липня 2020, понеділок, 12:22 12
Події 2020-07-20T14:30:03+03:00
Українські Новини
У Дніпропетровській області приватні вагони зійшли з рейок. Затримуються 6 поїздів

У Дніпропетровській області приватні вагони зійшли з рейок. Затримуються 6 поїздів

Анна Рудык
Укрзалізниця, Сходження потяга з рейок, Схід з рейок, Потяг, Затримання потягів, поїзд
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Євген Кравцов
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Євген Кравцов

Через сходження з рейок приватного рухомого складу вночі у Дніпропетровській області перекривали рух поїздів. Наразі його частково відновлено по одній із колій, 6 пасажирських поїздів затримуються. Про це йдеться в повідомленні пресслужби "Укрзалізниці".

Так, повідомляється, що аварія на перегоні Воскобійня - Верхньодніпровськ, яка призвела до затримки залізничного руху, відбулася близько двох годин ночі. Вантажний потяг № 3531, який рухався по перегону, зупинився на 135 км через спрацювання автогальм. Під час огляду рухомого складу локомотивна бригада виявила схід з рейок трьох вагонів та висипання вантажу (катанки) з одного з них. В цей час зустрічний вантажний поїзд № 1726 застосував екстрене гальмування на 138 км перегону через наїзд на розсипаний вантаж. При цьому стався схід з рейок локомотива ВЛ8 першою колісною парою.

Оперативно було звільнено парну колію перегону та відновлено рух поїздів, насамперед пасажирських.

"Щоб прискорити перевезення пасажирів до станцій прямування, регіональний філіал підготував обхідний маршрут через ст. Верхівцеве, Кривий Ріг і Запоріжжя для низки пасажирських поїздів, зокрема, № 12 Київ - Новоолексіївка, № 92 Одеса - Костянтинівка, № 116/136 Київ - Покровськ, Бердянськ, № 38 Київ - Запоріжжя-1, № 88 Ковель - Новоолексіївка і № 86 Львів - Новоолексіївка. Було також організовано підвезення пасажирів складами з класних вагонів ст. Верхівцеве та Запоріжжя-1 ст. Дніпро-Головний і Кам'янське-Пасажирське і назад. Зараз пасажирські поїзди спізнюються №80 Київ - Дніпро, №115 Бердянськ, Покровськ - Київ, №54 Одеса - Дніпро, №4 Запоріжжя - Ужгород, №83 Маріуполь - Київ, №733 Покровськ - Київ", - йдеться в повідомленні.

Вагон, з якого відбулося висипання вантажу, не є власністю АТ "Укрзалізниця". Причину залізничної аварії розслідує спеціальна комісія у складі фахівців товариства та регіонального філіалу. Перегін Воскобійня - Верхньодніпровськ буде відкритий для руху поїздів в обох напрямках найближчим часом.

Як повідомляли Українські Новини, в січні 17 вагонів вантажного потягу зійшли з рейок через зіткнення з локомотивом у Кривому Розі.

Тим часом АТ "Укрзалізниця" відкрила продаж на три потяги в Чернівці.

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