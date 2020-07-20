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  • Поліція почала розслідувати побиття студентів із Конго. Нападниками виявилася жителі Рівненщини
20 липня 2020, понеділок, 11:15 12
Події 2020-07-20T12:30:02+03:00
Українські Новини
Поліція почала розслідувати побиття студентів із Конго. Нападниками виявилася жителі Рівненщини

Поліція почала розслідувати побиття студентів із Конго. Нападниками виявилася жителі Рівненщини

Кира Молчанова
Расизм, Кримінальне провадження, Нацполіція, расова нетерпимість, Розслідування, іноземні студенти, Бійка, побиття, Поліція, напад на іноземців
Національна поліція. Фото: пресслужба Національної поліції
Національна поліція. Фото: пресслужба Національної поліції

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вияву расової нетерпимості жителів Рівненської області до 2 іноземців у Києві.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Національної поліції, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, 19 липня близько 22:00 в Подільське управління поліції надійшло повідомлення про стрілянину на проспекті Георгія Гонгадзе.

На місці правоохоронці встановили, що троє студентів (громадяни іншої держави) чекали таксі, в цей час до них почали чіплятися п'яні хлопці.

На зауваження припинити правопорушення незнайомці не відреагували і розпочали бійку, під час якої пошкодили авто, яке приїхало на виклик.

При проведенні оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили двох правопорушників, яких впізнали потерпілі.

Ними виявилися уродженці Рівненської області, 1996 і 1997 років народження, їх затримано.

За цим фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) і за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності) Кримінального кодексу.

Зараз слідчі готують повідомлення про підозру затриманим, яким загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Як повідомляли Українські Новини, в 2018 році суд засудив до довічного ув'язнення за серію замахів на вбивства через расову нетерпимість жителя Харківської області.

Раніше у Києві на Виноградарі стался бійка після ДТП.

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