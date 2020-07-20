Поліція почала розслідувати побиття студентів із Конго. Нападниками виявилася жителі Рівненщини

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вияву расової нетерпимості жителів Рівненської області до 2 іноземців у Києві. Про це сказано в повідомленні пресслужби Національної поліції, передають Українські Новини. Згідно з повідомленням, 19 липня близько 22:00 в Подільське управління поліції надійшло повідомлення про стрілянину на проспекті Георгія Гонгадзе. На місці правоохоронці встановили, що троє студентів (громадяни іншої держави) чекали таксі, в цей час до них почали чіплятися п'яні хлопці. На зауваження припинити правопорушення незнайомці не відреагували і розпочали бійку, під час якої пошкодили авто, яке приїхало на виклик. При проведенні оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили двох правопорушників, яких впізнали потерпілі. Ними виявилися уродженці Рівненської області, 1996 і 1997 років народження, їх затримано. За цим фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) і за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності) Кримінального кодексу. Зараз слідчі готують повідомлення про підозру затриманим, яким загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Як повідомляли Українські Новини, в 2018 році суд засудив до довічного ув'язнення за серію замахів на вбивства через расову нетерпимість жителя Харківської області. Раніше у Києві на Виноградарі стался бійка після ДТП.