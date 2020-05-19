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  • "Центренерго" недоотримала майже 1 млрд гривень через продаж електроенергії за заниженою ціною
19 травня 2020, вівторок, 17:45 16
Економіка 2020-05-19T19:15:02+03:00
Українські Новини
"Центренерго" недоотримала майже 1 млрд гривень через продаж електроенергії за заниженою ціною

"Центренерго" недоотримала майже 1 млрд гривень через продаж електроенергії за заниженою ціною

Григорий Яковенко
Електроенергія, Центренерго, Low Carbon Ukraine
Центренерго. Фото: korrespondent.net
Центренерго. Фото: korrespondent.net

Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" недоотримала 847 млн гривень доходу за продаж електроенергії за цінами, нижчими, ніж на ринку "на добу вперед" (РСВ).

Про це йдеться у моніторинговому звіті німецького проекту Low Carbon Ukraine (LCU), передають Українські Новини.

"Центренерго" за період липень 2019 року - лютий 2020 року недоотримала 847 млн гривень доходу. В середньому це можна уявити як ціну на РСВ зі знижкою в 141 гривня/МВт-год, або 11%", - йдеться в ньому.

Крім того, згідно зі звітом, ціни продажу електроенергії на "Українській енергетичній біржі" свідчать про те, що в середньому приватні компанії продавали електроенергію за цінами вищими, ніж на РСВ, тоді як "Центренерго" більшу частину часу торгували за цінами нижче, ніж на РСВ.

"Логічним поясненням була б низька конкуренція під час аукціонів "Центренерго" і висока конкуренція на приватних торгах. Однак це насправді не так. "Центренерго" зазвичай оголошує дуже високі стартові ціни і високі вимоги до фінансових гарантій для учасників аукціону", - підкреслили в LCU.

Як повідомляли Українські Новини, контролюється Коломойським "Центренерго" не повернуло держшахтам 470 млн гривень.

Також Коломойський використовує "Центренерго" в своїх інтересах, завдаючи шкоди державі.

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