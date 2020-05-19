"Центренерго" недоотримала майже 1 млрд гривень через продаж електроенергії за заниженою ціною

Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" недоотримала 847 млн гривень доходу за продаж електроенергії за цінами, нижчими, ніж на ринку "на добу вперед" (РСВ).

Про це йдеться у моніторинговому звіті німецького проекту Low Carbon Ukraine (LCU), передають Українські Новини.

"Центренерго" за період липень 2019 року - лютий 2020 року недоотримала 847 млн гривень доходу. В середньому це можна уявити як ціну на РСВ зі знижкою в 141 гривня/МВт-год, або 11%", - йдеться в ньому.

Крім того, згідно зі звітом, ціни продажу електроенергії на "Українській енергетичній біржі" свідчать про те, що в середньому приватні компанії продавали електроенергію за цінами вищими, ніж на РСВ, тоді як "Центренерго" більшу частину часу торгували за цінами нижче, ніж на РСВ.

"Логічним поясненням була б низька конкуренція під час аукціонів "Центренерго" і висока конкуренція на приватних торгах. Однак це насправді не так. "Центренерго" зазвичай оголошує дуже високі стартові ціни і високі вимоги до фінансових гарантій для учасників аукціону", - підкреслили в LCU.

Як повідомляли Українські Новини, контролюється Коломойським "Центренерго" не повернуло держшахтам 470 млн гривень.

Також Коломойський використовує "Центренерго" в своїх інтересах, завдаючи шкоди державі.