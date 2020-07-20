На Донбасі бойовики зазнали втрат: знищено одного окупанта, ще шістьох — поранено

Вчора, 19 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування РФ 17 разів порушили режим припинення вогню. Про це сказано в повідомленні штабу ООС, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що окупанти використали в черговий раз заборонені мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 152 мм та 122 мм, 120-ти і 82-х мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", по захисниках Луганського ворог 5 разів відкривав вогонь. Артилерійські системи калібру 122 мм і 120-мм мінометів агресор також застосував неподалік Причепилівки.

У районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник чотири рази обстріляв українських захисників біля Водяного. На цій ділянці фронту ворог використав гранатомети різних систем, кулемети і стрілецьку зброю. Поблизу Старогнатівки та Лебединського по наших опорних пунктам окупанти задіяли великокаліберні кулемети. А по українських військових біля Талаківки загарбники неодноразово відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

"За минулу добу в результаті обстрілу ворожих втрат серед українських захисників немає ... За даними розвідки, за минулу добу українські захисники знищили одного і поранили шістьох загарбників. З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. За наявною інформацією втрат за поточну добу серед українських вояків немає", — сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики обстріляли позиції ООС і поранили 7 військових.

Також 16 липня на Донбасі окупанти 13 разів влаштовували провокації.