На Півдні України буде до +32, а західні регіони продовжать заливати зливи. Прогноз погоди на 18 липня

18 липня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +15...+17 градусів, вдень +26...+28 градусів. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 5-10 м\/с, місцями шквали 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +21...+27 градусів. У Карпатах вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний, місцями сильний дощ, температура вночі +7...+12 градусів, вдень +13...+18 градусів. У Моршині вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +23...+25 градусів. У Трускавці вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +23...+25 градусів. У Сваляві вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний, місцями сильний дощ, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +22...+24 градуси. На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +24...+29 градусів. У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +24...+29 градусів. На сході України мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +24...+29 градусів. На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +26...+32 градуси. У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +24...+29 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +17...+19 градусів, вдень +26...+28 градусів. 17 липня о 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +21...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +21 градус. Як повідомляли Українські Новини, синоптик дав детальний прогноз на все літо в Україні. Тим часом, Україну чекають природні катаклізми через аномальну спеку: синоптики дали лякаючий прогноз.