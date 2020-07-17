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17 липня 2020, пʼятниця, 21:00 4
Суспільство 2020-07-17T21:00:01+03:00
Українські Новини
На Півдні України буде до +32, а західні регіони продовжать заливати зливи. Прогноз погоди на 18 липня

На Півдні України буде до +32, а західні регіони продовжать заливати зливи. Прогноз погоди на 18 липня

Анна Рудык
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Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

18 липня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 градусів, вдень +26...+28 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +21...+27 градусів.

У Карпатах вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний, місцями сильний дощ, температура вночі +7...+12 градусів, вдень +13...+18 градусів.

У Моршині вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Трускавці вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Сваляві вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний, місцями сильний дощ, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +22...+24 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +24...+29 градусів.

На сході України мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +24...+29 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +26...+32 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +17...+19 градусів, вдень +26...+28 градусів.

17 липня о 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +21...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +21 градус.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дав детальний прогноз на все літо в Україні.

Тим часом, Україну чекають природні катаклізми через аномальну спеку: синоптики дали лякаючий прогноз.

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