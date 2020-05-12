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12 травня 2020, вівторок, 22:24 4
Події 2020-05-12T22:45:01+03:00
Українські Новини
У Києві вночі побили водія швидкої допомоги

У Києві вночі побили водія швидкої допомоги

Ольга Фандорина
Прокуратура Києва, побиття, Швидка допомога, водій
Швидка. Фото: tribun.com.ua
Швидка. Фото: tribun.com.ua

Прокуратура в Києві повідомила про підозру двом чоловікам через те, що вони побили водія швидкої допомоги, поки той чекав бригаду лікарів. Про це повідомляє прокуратура Києва в Facebook.

Інцидент стався в ніч на 11 травня біля житлового будинку на проспекті Романа Шухевича. Бригада лікарів приїхала на виклик за даною адресою. Поки лікарі піднялися до хворого, водій чекав їх в машині біля під'їзду.

"У цей час двоє хлопців, побачивши припаркований біля під'їзду службовий автомобіль швидкої медичної допомоги, безпричинно почали провокувати конфлікт з водієм, після чого нанесли останньому декілька ударів в область голови і пошкодив службовий автомобіль", - йдеться в повідомленні.

На місце події приїхали поліцейські, які затримали нападників.

"На місце події одразу були викликані поліцейські, які і затримали хуліганів. Ними виявилися двоє місцевих жителів, 1994 та 2000 року народження", - йдеться в повідомленні.

Їм повідомили про підозру у ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу - хуліганство.

Також до суду направили клопотання про обрання запобіжного заходу, а саме: утримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що в Миколаєві пенсіонери побили водія трамвая, який не пускав їх в салон через карантин.

У Харкові 50-річний водій тролейбуса побив пасажирів.

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