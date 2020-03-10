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10 березня 2020, вівторок, 12:20 26
Судова влада 2020-03-10T21:32:43+02:00
Українські Новини
Ексдепутатові Ради Розенблату відмовили в стягненні з держави 100 млн гривень компенсації моральної шкоди

Ексдепутатові Ради Розенблату відмовили в стягненні з держави 100 млн гривень компенсації моральної шкоди

Елизавета Драбкина
Генпрокуратура, НАБУ, Борислав Розенблат
Борислав Розенблат. Фото: Українське Фото
Борислав Розенблат. Фото: Українське Фото

Печерський районний суд Києва відмовив колишньому позафракційному депутату Верховної Ради Бориславу Розенблату в задоволенні позову про стягнення з Національного антикорупційного бюро, Офісу генерального прокурора і Державної казначейської служби 100 млн гривень в якості відшкодування моральної шкоди, заподіяної нібито незаконними діями органів досудового слідства і прокуратури.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українськi Новіні.

Відзначається, що в липні 2019 року Розенблат звернувся до суду з позовом до НАБУ, Офісу генпрокурора і Держказначейства, в якому просив стягнути на його користь 100 млн гривень в якості відшкодування моральної шкоди через обшуки, а також оприлюднення відеоматеріалів з розшуковими діями в ЗМІ.

Позивні вимоги обґрунтовувалися тим, що 7 липня 2017 року відбулося засідання комітету Верховної Ради з питань регламенту і організації роботи, на якому розглядалися внесені 21 червня 2017 року тодішнім генеральним прокурором Юрієм Луценком подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, задержання і арешт Розенблата.

В позові зазначалося, що досудовим розслідуванням встановлено, що Розенблат в період з 2 жовтня 2016 року по 19 червня 2017 року здійснив кримінальний злочин у сфері службової деятельності.

Згідно з позовом, під час засідання комітету транслювалися на всю країну в прямих ефірах телевізійних каналів нарізані фрагменти відеоматеріалів за участю позивача, отримані в ході проведення оперативно-розшукових дій та негласних слідчих действій.

Також зазначені відеоматеріали були поширені в мережі нтернет, зокрема на сайті відеохостінговой компанії Youtube.

Окрім цього, в позові вказується, що на офіційному сайті Національного антикорупційного бюро був розміщений ряд аудіо- і відеоматеріалів, які були спрямовані на переконання суспільства у винності позивача.

Далі опубліковані НАБУ повідомлення були поширені в ЗМІ, що ще більше призводило до переконання суспільства у винуватості позивача, яка завдала непоправної шкоди як особисто позивачу так і рідним, і блізкім.

Також Розенблат зазначає, що рішенням Окружного адміністративного суду а Києва від 20 вересня 2018 року адміністративний позов до НАБУ і Генпрокуратури про визнання дій протиправними був задоволений, і дії детективів були визнані протиправними.

На думку позивача, з моменту вчинення незаконних дій йому було завдано значної непоправної моральної шкоди, яка полягав у душевних стражданнях, моральних переживаннях, порушенні нормальних життєвих зв'язків через неможливість продовження нормального суспільного життя та інших негативних проявах.

Моральний збиток від своїх душевних переживань позивач оцінив у 100 млн гривень.

Відповідач в особі Генпрокуратури, в свою чергу, подала відзив на позов, в якому зазначила, що Розенблат не має права на відшкодування шкоди, враховуючи, зокрема, те, що оперативно-розшукові справи в його відношенні не заводиться і не велися, оперативно-розшукові заходи в його відношенні теж не здійснювалися.

Таким чином, суд прийняв рішення залишити позов Розенблата про відшкодування майновою та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями та діями органів досудового слідства і прокурату без задоволення.

Як повідомляли Українськi Новини, в січні 2019 року НАБУ закрило справу проти помічника і охоронця Розенблата, обвинуваченого у хабарництві.

В жовтні 2018 року НАБУ і САП вручили Полякову та Розенблата обвинувальні акти у хабарництві.

Після затримання, в червні 2017 року, помічник і охоронець Розенблата погодилися укласти угоду зі слідством.

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