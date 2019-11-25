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25 листопада 2019, понеділок, 13:01 28
Судова влада 2019-11-25T15:30:03+02:00
Українські Новини
Винен, але не покараний: суд закрив справу Розенблата

Винен, але не покараний: суд закрив справу Розенблата

Борислав Розенблат
Борислав Розенблат

Печерський районний суд Києва визнав колишнього позафракційного депутата Верховної Ради Борислава Розенблата винним у конфлікті інтересів при направленні депутатського звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАПК) у 2018 році.

Про це Українським Новинам повідомило джерело.

Крім того, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, що суд розглянув протокол Національного агентства з питань запобігання корупції про вчинення Розеблатом адміністративного правопорушення за ч. 2 ст. 172-7 (порушення вимог законодавства про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Суд дійшов висновку, що екс-депутат навмисне відправив в лютому 2018 року в НАПК депутатське звернення про проведення повної перевірки декларацій одного з правоохоронців, від якого, за версією сторони обвинувачення, депутат неодноразово одержував неправомірну вигоду, в результаті чого був викритий правоохоронцями влітку 2017 року і проінформований про підозру.

Однак, через закінчення строків для накладення адміністративного стягнення справу про адміністративне правопорушення судом закрито.

Відповідна постанова суду не вступила в законну силу і може бути оскаржена екс-депутатом.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому НАПК викликало Розенблата для дачі пояснень про конфлікт інтересів.
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