Суди на 39% не забезпечені необхідними площами для нормальної роботи, - Зеновій Холоднюк

Українські суди на 39% не забезпечені приміщеннями і площами, передбаченими державними будівельними нормами.

Про це сказав голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк в інтерв’ю Українським Новинам.

"Загалом маємо 780 приміщень судів. Загальна площа цих приміщень – близько 1,1 млн кв. м., а існуюча потреба - майже 1,8 млн кв. м. Тобто, десь на 39% ми не забезпечені приміщеннями і площами, передбаченими державними будівельними нормами", - зазначив він.

За його словам, протягом останніх двох років вдалося отримати 10 приміщень регіональних відділень Національного банку України для розміщення судів, погодженні ще 3 розпорядження Кабміну щодо передачі таких приміщень у Харкові, Одесі, Сумах.

Холоднюк підкреслив, що в 2015-2019 роках, коли судова система мала видатки розвитку,вдалося провести капітальні та поточні ремонти у 710 приміщеннях судів, введено в експлуатацію після здійснення реконструкції близько 100 приміщень, загальною площею більше 60 тис. кв. м.

"В січні цього року ми ввели в експлуатацію нове приміщення суду, побудоване "з нуля" – це Сторожинецький районний суд Чернівецької області", - додав голова ДСА.

Він зазанчив, що не зважаючи на брак фінансування судової системи в 2020 році, продовжується будівництво приміщенні судів з нуля в Хусті Закарпатської області, Коломиї Івано-Франківської області і Кам'янці-Подільському Хмельницької області. Готується до реалізації новий проект будівництва приміщення Бориспільського міськрайонного суду Київської області.

"Всі будівлі та приміщення судів, де проводились реконструкція та ремонтні роботи максимально наближені до європейських стандартів доступу до правосуддя. Ми врахували потреби маломобільних груп населення, для відвідувачів створили комфортні зони очікування та перебування в залах судових засідань", - підкреслив він.

На 2020 рік визначено більше15 пріоритетних об’єктів, що перебувають у стадії будівництва, реконструкції та реставрації.

Як повідомляли Українські Новини, Холоднюк заявляє, що через недостатнє фінансування судової гілки влади в Україні поставлено під загрозу конституційне право громадян на доступ до правосуддя.

Державна судова адміністрація заявляє про забезпечення всіх залів судових засідань системами аудіозаписи і відеофіксації.

ДСА відремонтує і обладнає приміщення Вищого антикорупційного суду до кінця 2020 року.