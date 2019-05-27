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27 травня 2019, понеділок, 12:30 20
Судова влада 2019-05-27T12:45:35+03:00
Українські Новини
Всі зали судових засідань обладнані системами аудіозапису та відеофіксації, - ДСА

Всі зали судових засідань обладнані системами аудіозапису та відеофіксації, - ДСА

Зеновій Холоднюк. Фото: ДСА
Зеновій Холоднюк. Фото: ДСА

Державна судова адміністрація заявляє про забезпечення всіх залів судових засідань системами аудіозапису і відеофіксації.

Про це інтерв'ю Українським Новинам повідомив голова ДСА Зеновій Холоднюк.

"Сьогодні всі без винятку зали судових засідань обладнані системами аудіозапису та відеофіксації, які застосовуються в штатному режимі. У 2016 році ми придбали нове ліцензійне програмне забезпечення, сертифіковане Держспецзв'язком. Практично всі зали судових засідань на сьогодні забезпечені системами аудіо - та відеозапису. Тобто, жодних проблем в цьому плані немає", - сказав він.

При цьому, за його словами, у Київській області були певні проблеми з введенням цієї системи, хоча існували необхідні технічні можливості.

"Однак багато що залежить від професіоналізму керівників. Після зміни керівника територіального управління ДСА в Київській області новому голові знадобилося неповні 2 місяці, щоб запустити систему, яка довгий час не функціонувала. Сьогодні таких областей не залишилося", - підкреслив Холоднюк.

Як повідомляли Українські Новини, ДСА відремонтує і обладнує приміщення Вищого антикорупційного суду до кінця 2020 року.

Голова Державної судової адміністрації (ДСА) Зеновій Холоднюк розкритикував методи впровадження судової реформи.

 

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