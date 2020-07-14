Коцюбинське має стати частиною Києва, - Кличко

За приєднання селища міського типу Коцюбинського до Києва виступає мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби КМДА, передають Українські Новини.

"Ми вважаємо Коцюбинське частиною Києва. Бо селище міського типу є своєрідним анклавом на території столиці і не має шляхів автомобільного сполучення ні з яким іншим населеним пунктом. Коцюбинське сьогодні не входить ні в один з адміністративних районів Києва і штучно підпорядкований у сферах освіти та медицини Ірпінській міській раді. Натомість жителі Коцюбинського користуються соціальної та комунальною інфраструктурою столиці, тому що вони фактично проживають у Києві. І вони мають мати такі ж права, як і кияни. А не їхати в той же Ірпінь за отриманням довідок та сервісів", - сказав він.

Кличко додав, що жителі селища давно виступають за приєднання Коцюбинського до Києва, а Київрада підтримала таке прагнення.

"Сьогодні деякі політики намагаються лобіювати приєднання Коцюбинського до Бучанського району, що нелогічно ні з територіальної, ні з інфраструктурної, ні з соціально-економічної точки зору. Тепер рішення про приєднання Коцюбинського до Києва - виключно за парламентом. І депутати мають виходити виключно з інтересів жителів Коцюбинського, а не керуватися іншими міркуваннями і мотивами", - зазначив Кличко.

Як повідомляли Українські Новини, 31 депутат Верховної Ради пропонує парламенту приєднати Коцюбинське до Києва.

Київський апеляційний суд визнав незаконним рішення про приєднання Коцюбинського до Ірпеня.

Верховний суд вважає незаконним приєднання Коцюбинського до Ірпеня.