Динамо - Заря: где смотреть центральный матч второй части Чемпионата Украины по футболу

Не взирая на то, что многие спортсмены и тренеры из команд, которые участвуют в первенстве Украины по футболу вынуждены были уйти на карантин из-за коронавируса, Чемпионат страны продолжается.

Сегодня в столице, на НСК "Олимпийский", состоится центральный матч не только 31-го тура, но и, возможно, всей второй части первенства. На поле главной арены страны, правда - при пустых трибунах, выйдут команды киевского "Динамо" и луганской "Зари". Не исключено, что данный поединок станет ключевым для обоих клубов в борьбе за второе место в УПЛ.

Победитель командной дуэли практически гарантирует себе квалификацию в Лиге чемпионов УЕФА, проигравший - останется на третьем месте или даже скатится на четвертую позицию в чемпионате.

Главный арбитр матча Екатерина Монзуль даст стартовый свисток в 19:00.

Делая прогноз на данный матч аналитики и букмекеры отдают значительное предпочтение киевской команде.

В прямом эфире встречу покажет телеканал "2+2", сообщает портал болельщиков столичного клуба.