подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Спорт
  • Динамо - Заря: где смотреть центральный матч второй части Чемпионата Украины по футболу
16 июля 2020, четверг, 07:55 58
Спорт 2020-07-16T07:55:01+03:00
Українські Новини
Динамо - Заря: где смотреть центральный матч второй части Чемпионата Украины по футболу

Динамо - Заря: где смотреть центральный матч второй части Чемпионата Украины по футболу

Татьяна Зотова
Спорт, Футбол, Динамо, Чемпионат Украины по футболу, Заря
Футбол,
Футбол, "Динамо" (Киев) - "Заря" (Луганск). Фото: ФК "Заря"

Не взирая на то, что многие спортсмены и тренеры из команд, которые участвуют в первенстве Украины по футболу вынуждены были уйти на карантин из-за коронавируса, Чемпионат страны продолжается.

Сегодня в столице, на НСК "Олимпийский", состоится центральный матч не только 31-го тура, но и, возможно, всей второй части первенства. На поле главной арены страны, правда - при пустых трибунах, выйдут команды киевского "Динамо" и луганской "Зари". Не исключено, что данный поединок станет ключевым для обоих клубов в борьбе за второе место в УПЛ.

Победитель командной дуэли практически гарантирует себе квалификацию в Лиге чемпионов УЕФА, проигравший - останется на третьем месте или даже скатится на четвертую позицию в чемпионате.

Главный арбитр матча Екатерина Монзуль даст стартовый свисток в 19:00.

Делая прогноз на данный матч аналитики и букмекеры отдают значительное предпочтение киевской команде.

В прямом эфире встречу покажет телеканал "2+2", сообщает портал болельщиков столичного клуба.

Больше новостей о: Спорт Футбол Динамо Чемпионат Украины по футболу Заря

Стало известно, в какой форме Национальная сборная...
Ушел из жизни знаменитый футболист киевского "Дина...
Суркис рассказал за сколько продал Кадара и Дерлис...
Первый матч 30 мая и финал Кубка 25 июля. Клубы Fa...
Зеленский предлагает Раде назначить Шевченко главой НБУ
Арендаторов госпомещений освободили от платы на период карантина: кому повезло
Новости
Динамо - Заря: где смотреть центральный матч второй части Чемпионата Украины по футболу 07:55
Сегодня в Раде будут голосовать за законопроект, которым предлагается продолжить обучение в школах на русском 07:15
Футбол Сборная Украины. Фото: УАФ
Стало известно, в какой форме Национальная сборная Украины по футболу стартует в следующем сезоне 06:19 Фото
Для Данилова, который требует "вторым государственным" английский, знание этого языка не обязательно, – аппарат СНБОУ 06:17 Документ
Гривна немного выросла. Официальный курс валют от НБУ на четверг 05:15
больше новостей
В Днепропетровской области усилили карантин 13:10
Водоснабжение. Фото: pixabаy.cоm/Skitterphoto
В нескольких районах Киева отключат горячую воду: список адресов 13:00 Документ
Для украинцев открыта возможность провести отпуск в 25 странах. Куда можно полететь без самоизоляции 06:05
Акция протеста у завода Coca-Cola под Киевом. Фото: профсоюзная группа
Работники завода Coca-Cola под Киевом снова требовали повысить зарплату 18:14 Фото
Водительское удостоверение. Фото: vsim.ua
Пластиковое удостоверение водителя можно забрать в сервисных центрах МВД без очереди: как это сделать 11:46
больше новостей
К концу 21 века население Украины сократится до 17 миллионов, — исследование 19:10
Сегодня в Раде будут голосовать за законопроект, которым предлагается продолжить обучение в школах на русском 07:15
Для украинцев открыта возможность провести отпуск в 25 странах. Куда можно полететь без самоизоляции 06:05
Боевики 18 раз обстреляли позиции ООС во вторник. Семь военных ранены 09:22
Акция протеста у завода Coca-Cola под Киевом. Фото: профсоюзная группа
Работники завода Coca-Cola под Киевом снова требовали повысить зарплату 18:14 Фото
больше новостей
После отпуска в Албании и Египте украинцам больше не нужно проходить двухнедельный карантин
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok