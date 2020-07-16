Стало известно, в какой форме Национальная сборная Украины по футболу стартует в следующем сезоне

Не взирая на то, что главное футбольное событие этого года - Чемпионат Европы УЕФА по футболу Евро-2020 из-за пандемии коронавируса перенесен на 2021 год, к нему продолжают готовиться футболисты, организаторы соревнований и дизайнеры спортивной одежды.

Как информирует портал УАФ, официальное представление новой формы провел технический спонсор Национальной команды. Элементы новой экипировки, по словам ее производителей, вобрали в себя как последние разработки профильных технологов, так и национальные мотивы.

Фото портала uaf.ua

Напомним, сборная Украины заняла первое место в группе В отборочного турнира Евро-2020 и напрямую квалифицировалась на чемпионат Европы. В 2021 году финальная стадия турнира состоится с 11 июня по 11 июля. УЕФА обнародовал полный календарь Евро-2020, согласно которому сборная Украины стартует 13 июня матчем с Голландией.

Фото портала uaf.ua